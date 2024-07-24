Краще запитати працівників про потреби, ніж придумувати їх: які практики психологічної підтримки впроваджує бізнес

Компанії все більше уваги приділяють створенню програм для збереження та відновлення ментального здоров’я кожного члена колективу. На HRWS під час панельної дискусії “Ментальне здоров’я та методи його збереження” представники бізнесу розповіли, які програми впроваджують організації та вже працюють, чому мету турботи треба пояснювати працівникам та не забувати про базові потреби колективу.

Ментальне здоров’я, особливо під час війни, потребує постійного догляду, оскільки постійний стрес негативно впливає на фізичне здоров’я та продуктивність. Обстріли, міграція, внутрішнє переміщення, релокація бізнесу, окупація та інші фактори підвищують рівень стресу. Дослідження Gradus Research, проведене у березні цього року, підтверджує цю тенденцію: 77% українців постійно відчувають стрес, з них 46% відчувають втому, а 44% – напруженість, що впливає на продуктивність.

Модератор панельної дискусії, PhD у галузі психології та експертка проєкту "Точка Турботи" Марина Діденко, розповіла, що вже близько двох років компанія, з якою співпрацює громадська організація “Точка опори” за підтримки Center for Disaster Philanthropy, реалізує проєкт “Точка Турботи”.

Його мета – підтримка бізнесів у піклуванні про здоров'я співробітників. В рамках проєкту проводяться вебінари, воркшопи, інтервізійні та супервізійні зустрічі для HR-ів і спеціалістів з ментального здоров’я. Також було розроблено посібник з турботи про ментальне здоров’я для організацій.

PhD у галузі психології та експертка проєкту "Точка Турботи" Марина Діденко. Фото: Delo.ua

Співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business Анна Метельська розповіла, що зараз все більше компаній намагаються піклуватися про ментальне здоров'я працівників, коли ще до повномасштабної війни цим питанням здебільшого турбувалися HR.

Анна впроваджувала програми з турботи про ментальне здоров'я ще до війни, коли в компаніях не розуміли цю важливість. Здебільшого це робили IT-компанії, а представники інших галузей намагалися точково допомагати працівникам, але це не було повноцінною підтримкою. Вже сьогодні запити на стабілізацію та роботу зі стресом є найпоширенішими серед організацій, каже Анна.

Бізнес, який не інвестує час, зусилля і фінанси у підтримку емоційного стану працівників, ризикує їх продуктивністю. Анна Метельська співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business

Впровадження програм підтримки психічного здоров’я в компаніях є необхідним. Важливо також працювати з лідерами, щоб вони могли стабілізувати свій стан і підтримати співробітників. Лідери не повинні бути психологами, але мають знати, як спілкуватися з персоналом.

Директорка з персоналу Shell Олександра Комар поділилася досвідом щодо запитів працівників на початку великої війни. Це були базові запити щодо безпеки, фінансової підтримки тощо, з якими працювали фахівці організації. Згодом, коли були закриті базові потреби, фахівці допомагали працівникам адаптуватися до нової реальності.

Щоб говорити і працювати над глибинними потребами, з людини потрібно зняти базовий стрес. Олександра Комар директорка з персоналу Shell

З працівниками надзвичайно важливо працювати над глибинними потребами, особливо під час важких втрат. Наприклад, тема горя є актуальною, оскільки втрати в країні трапляються всюди. Тому людям важливо розуміти, як реагувати на втрату та пережити її, що робити при отриманні трагічної вістки та як сповістити про це рідних і дітей.

Ці знання важливі не тільки для колективу компанії, який переживає втрату, але й для підтримки в особистому житті, коли ми зустрічаємо людей, які зараз переживають втрату. Важливо розуміти, які питання задавати, а яких уникати, яку допомогу та як коректно її пропонувати, як згадувати тих, кого втратили.

Ольга Дрига, керівниця із залученості персоналу Філіп Морріс Україна погодилась з колегою, що спочатку важливо закрити базові потреби співробітників, а вже потім допомагати їм адаптуватися. У Філіп Морріс мають такий досвід, адже компанія вимушено призупинила роботу своєї фабрики на Харківщині ще 24 лютого, аби захистити своїх людей. У найкоротші терміни компанія евакуювала лише з Харкова більше 400 людей, адже працівники виїжджали разом зі своїми родинами та навіть домашніми улюбленцями. Також були релоковані співробітники і з інших найбільш небезпечних міст – Бучі, Ірпеня, Чернігова. Це була найскладніша та найвідповідальніша операція в історії української організації.

Для початку ми закрили базові потреби, адже людям потрібно було десь жити, їсти, та бути в безпеці. Також важливо дати співробітникам впевненість у тому, що компанія – це їх надійна опора, яка буде допомагати і підтримувати навіть у найскладніші часи. Ольга Дрига керівниця по залученості персоналу Філіп Морріс Україна

Філіп Морріс Україна також допомагає швидше реінтегруватись працівникам, які повернулися з-за кордону, та постійно покращує інструменти для їх адаптації. Окрім цього, компанія проводить вебінари із психологами та іншими кваліфікованими спеціалістами на теми стресу, емоцій, адаптації, щоб допомогти людям краще розуміти свій стан та дізнатись, як собі допомогти. Ольга також підкреслила, що важливо систематично заміряти настрої у колективі та спілкуватися з людьми щодо їх потреб, а не вигадувати їх самостійно.

Директорка з персоналу компанії Тева в Україні Лілія Дубас зазначила, що піклування про ментальне здоров’я персоналу завжди є обов’язковим. Вона наголосила на важливості роботи з людьми, щоб вони розуміли, що звертатися до психолога – це не соромно. HR повинні боротися з цими упередженнями, інакше програми психологічної підтримки не будуть ефективними. Також необхідно пояснювати співробітникам мету будь-яких програм, наприклад, навіщо потрібна корпоративна йога або лекція про сон.

Немає універсального рішення, яке однаково допоможе всім. Потрібні різні підходи та ініціативи для задоволення потреб людей. Лілія Дубас директорка з персоналу компанії Тева в Україні

HRD компанії Foundation Coffee Roasters Вюсал Талибов погодився, що персоналу потрібно пояснювати, що відбувається в країні. В Foundation Coffee Roasters підтримують військових, залучаючи персонал до допомоги, організовують зустрічі з військовими та інші активності для підвищення рівня залученості. Крім того, Вюсал вважає, що бізнесу потрібно піклуватися про адаптивність співробітників.

Люди мають бути готовими до різних ситуацій, тому їм треба допомогти адаптуватися. Вюсал Талибов HRD компанії Foundation Coffee Roasters

Він додав, що компанія відмовилась від корпоративного психолога, оскільки фахівець повинен бути об’єктивним. Він рекомендував наймати психолога зі сторони, а не працевлаштовувати його в штат. З цим погодилась співзасновниця та консультантка з психічного здоров’я для організацій Mental Health for Business Анна Метельська, наголосивши, що офісний психолог не є першою необхідністю, адже таких фахівців можна залучати до роботи з інших організацій та фондів.