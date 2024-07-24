Лучше спросить работников о потребностях, чем придумывать их: какие практики психологической поддержки внедряет бизнес

Компании все больше внимания уделяют созданию программ по сохранению и восстановлению ментального здоровья каждого члена коллектива. На HRWS во время панельной дискуссии "Ментальное здоровье и методы его сохранения" представители бизнеса рассказали, какие программы внедряют организации и уже дают результат, почему цель заботы нужно объяснять работникам и не забывать о базовых потребностях коллектива.

Ментальное здоровье, особенно во время войны, нуждается в постоянном уходе, поскольку постоянный стресс негативно влияет на физическое здоровье и продуктивность. Обстрелы, миграция, внутреннее перемещение, релокация бизнеса, оккупация и другие факторы повышают уровень стресса. Исследование Gradus Research, проведенное в марте этого года, подтверждает эту тенденцию: 77% украинцев постоянно испытывают стресс, из них 46% испытывают усталость, а 44% – напряженность, влияющая на производительность.

Модератор панельной дискуссии, PhD в области психологии и эксперт проекта "Точка Турботи" Марина Диденко, рассказала, что уже около двух лет компания, с которой сотрудничает общественная организация "Точка опоры" при поддержке Center for Disaster Philanthropy, реализует проект "Точка Турботи".

Его цель – поддержка бизнесов в заботе о здоровье сотрудников. В рамках проекта проводятся вебинары, воркшопы, интервизионные и супервизионные встречи для HR-ов и специалистов по ментальному здоровью. Также было разработано руководство по заботе о ментальном здоровье для организаций.

PhD в области психологии и эксперт проекта "Точка Турботи" Марина Диденко. Фото: Delo.ua

Соучредительница и консультант по психическому здоровью для организаций Mental Health for Business Анна Метельская рассказала, что сейчас все больше компаний пытаются заботиться о ментальном здоровье работников, когда еще до полномасштабной войны этим вопросом в основном беспокоились HR.

Анна внедряла программы заботы о ментальном здоровье еще до войны, когда в компаниях не понимали эту важность. В большинстве своем это делали IT-компании, а представители других отраслей пытались точечно помогать работникам, но это не было полноценной поддержкой. Уже сегодня запросы на стабилизацию и работу со стрессом наиболее распространены среди организаций, говорит Анна.

Бизнес, не инвестирующий время, усилия и финансы в поддержание эмоционального состояния работников, рискует их производительностью. Анна Метельская соучредительница и консультант по психическому здоровью для организаций Mental Health for Business

Внедрение программ поддержки психического здоровья в компаниях необходимо. Важно также работать с лидерами, чтобы они могли стабилизировать свое состояние и поддержать сотрудников. Лидеры не должны быть психологами, но должны знать, как общаться с персоналом.

Директор по персоналу Shell Александра Комар поделилась опытом по запросам работников в начале большой войны. Это были базовые запросы по безопасности, финансовой поддержке и тому подобное, с которыми работали специалисты организации. Позже, когда были закрыты базовые потребности, специалисты помогали работникам адаптироваться к новой реальности.

Чтобы говорить и работать над глубинными потребностями, нужно снять с человека базовый стресс. Александра Комар директор по персоналу Shell

С работниками очень важно работать над глубинными потребностями, особенно при тяжелых потерях. Например, тема горя актуальна, поскольку потери в стране случаются повсюду. Поэтому людям важно понимать, как реагировать на потерю и пережить ее, что делать при получении трагической вести и как известить родных и детей.

Эти знания важны не только для коллектива компании, который переживает потерю, но и для поддержки в личной жизни, когда мы встречаем людей, которые сейчас переживают потерю. Важно понимать, какие вопросы задавать, а какие избегать, какую помощь и как корректно ее предлагать, как вспоминать тех, кого потеряли.

Ольга Дрига, руководительница по вовлечению персонала Филипп Моррис Украина согласилась с коллегой, что сначала важно закрыть базовые потребности сотрудников, а уже потом помогать им адаптироваться. У Филип Моррис имеют такой опыт, ведь компания вынужденно приостановила работу своей фабрики на Харьковщине еще 24 февраля, чтобы защитить своих людей. В кратчайшие сроки компания эвакуировала только из Харькова более 400 человек, ведь работники уезжали вместе со своими семьями и даже домашними питомцами. Также были релоцированы сотрудники из других наиболее опасных городов – Бучи, Ирпеня, Чернигова. Это была самая сложная и ответственная операция в истории украинской организации.

Для начала мы закрыли базовые потребности, ведь людям нужно было где-то жить, есть и быть в безопасности. Также важно дать сотрудникам уверенность в том, что компания – это надежная опора, которая будет помогать и поддерживать даже в самые сложные времена. Ольга Дрыга руководительница по вовлечению персонала Филипп Моррис Украина

Филипп Моррис Украина также помогает быстрее реинтегрироваться вернувшимся из-за границы работникам и постоянно улучшает инструменты для их адаптации. Кроме того, компания проводит вебинары с психологами и другими квалифицированными специалистами на темы стресса, эмоций, адаптации, чтобы помочь людям лучше понимать свое состояние и узнать, как помочь. Ольга также подчеркнула, что важно систематически замерять настроения в коллективе и общаться с людьми по поводу их потребностей, а не придумывать их самостоятельно.

Директор по персоналу компании Тева в Украине Лилия Дубас отметила, что забота о ментальном здоровье персонала всегда обязательна. Она отметила важность работы с людьми, чтобы они понимали, что обращаться к психологу – это не стыдно. HR должны бороться с этими предубеждениями, в противном случае программы психологической поддержки не будут эффективными. Также необходимо объяснять сотрудникам цель любых программ, например, зачем нужна корпоративная йога или лекция о сне.

Нет универсального решения, которое все равно поможет всем. Нужны разные подходы и инициативы для удовлетворения потребностей людей. Лилия Дубос директор по персоналу компании Тева в Украине

HRD компании Foundation Coffee Roasters Вюсал Талыбов согласился, что персоналу нужно объяснять, что происходит в стране. В Foundation Coffee Roasters поддерживают военных, привлекая персонал к помощи, организуют встречи с военными и другие активности для повышения уровня вовлеченности. Кроме того, Вюсал считает, что бизнесу нужно заботиться об адаптивности сотрудников.

Люди должны быть готовы к разным ситуациям, поэтому им нужно помочь адаптироваться. Вюсал Талибов HRD компании Foundation Coffee Roasters

Он добавил, что компания отказалась от корпоративного психолога, поскольку специалист должен быть объективным. Он советовал нанимать психолога со стороны, а не трудоустраивать его в штат. С этим согласилась соучредительница и консультант по психическому здоровью для организаций Mental Health for Business Анна Метельская, отметив, что офисный психолог не является первой необходимостью, ведь таких специалистов можно привлекать к работе из других организаций и фондов.