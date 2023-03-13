Группа компаний Sunolta приобрела активы в Одесском порту для увеличения экспортного потенциала

Группа компаний Sunolta инвестировала в покупку технологических мощностей по перевалке зерновых культур на экспорт в терминале, расположенном на территории Одесского морского торгового порта. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

В частности, Sunolta приобрела часть логистических портовых объектов и оборудования, принадлежавших компании GNT Group (зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл") и находились в залоге украинских банков по долговым обязательствам.

"Инвестируя в портовые активы Sunolta реализует стратегию расширения логистических мощностей, значительно усиливает позиции на аграрном рынке, обеспечивает стабильность бизнеса и минимизирует риски экспорта собственной продукции. Группа компаний при экспорте зерновых культур сможет получать стивидорные услуги за счет собственных мощностей, уменьшая тем самым влияние внешних конъюнктурных факторов на рынке", - отмечается в пресс-релизе.

Как известно, в 2022 году из-за полномасштабной агрессии Российской Федерации работа портов (кроме небольших на Дунае) в Украине была остановлена. До старта "Зернового соглашения" зерно экспортировали только путем наземных перевозок (автотранспортом или поездами). Значительное количество аграрной продукции зависело на хранении, портилось и впоследствии уничтожалось.

Более того, в декабре прошлого года разразился публичный юридический спор между GNT Group и кредиторами компании вокруг зернового терминала "Олимпекс Купе Интернэйшнл". Стороны конфликта заявили о возможных перебоях в работе зернового терминала, что поставило под угрозу отгрузку аграрной продукции Sunolta, которая пользовалась услугами терминала в Одесском порту.

Учитывая совокупность этих обстоятельств группа приняла решение инвестировать в зерновой терминал и расширить экспортный потенциал за счет собственных логистических мощностей.

"Покупка у части кредиторов портовых мощностей "Олимпекс Купе Интернэйшнл" позволяет Sunolta бесперебойно получать полный комплекс стивидорных услуг при экспорте собственной продукции", - подчеркивают в группе компаний.

Sunolta также рассматривает возможность дальнейшего инвестирования в расширение логистических мощностей в Одесском порту, в том числе путем выкупа другого имущества ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", которое находится в залоге у кредиторов.

СПРАВКА:

Группа компаний Sunolta более 25 лет занимается экспортной и внутренней торговлей, производством и предоставлением логистических услуг на аграрном рынке. Производственный и торговый ассортимент аграрной продукции состоит из семян подсолнечника, пшеницы, гороха, подсолнечного масла, муки, топливных пеллет из лузги подсолнечника и т.д. В составе группы Sunolta – предприятия по производству растительного масла и муки.

Логистические услуги группы представлены перевозкой сыпучих и наливных сельскохозяйственных грузов по Украине автомобильным и железнодорожным транспортом.

В 2014 году Sunolta построила свой элеватор с мощностью одновременного хранения 50 тыс. тонн семян подсолнечника.