Група компаній Sunolta придбала активи в Одеському порту для збільшення експортного потенціалу

Група компаній Sunolta інвестувала у придбання технологічних потужностей з перевалки зернових культур на експорт у терміналі, що знаходиться на території Одеського морського торговельного порту. Про це йдеться в прес-релізі групи.

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Зокрема, Sunolta придбала частину логістичних портових об’єктів та обладнання, що належали компанії GNT Group (зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл") та знаходилися у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями.

"Інвестуючи у портові активи Sunolta реалізує стратегію розширення логістичних потужностей, значно посилює позиції на аграрному ринку, забезпечує стабільність бізнесу та мінімізує ризики експорту власної продукції. Група компаній при експорті зернових культур зможе отримувати стивідорні послуги за рахунок власних потужностей, зменшуючи тим самим вплив зовнішніх кон’юнктурних факторів на ринку", - зазначається в прес-релізі.

Як відомо, у 2022 році через повномасштабну агресію Російської Федерації робота портів (окрім невеликих на Дунаї) в Україні була зупинена. До старту "Зернової угоди" збіжжя експортували лише шляхом колісних перевезень (автотранспортом або потягами). Значна кількість аграрної продукції залежувалася на зберіганні, псувалася та згодом знищувалася.

Більше того, у грудні минулого року спалахнула публічна юридична суперечка між GNT Group та кредиторами компанії навколо зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Сторони конфлікту заявили про можливі перебої у роботі зернового терміналу, що поставило під загрозу відвантаження аграрної продукції Sunolta, яка користувалась послугами цього терміналу в Одеському порту.

Враховуючи сукупність цих обставин, група прийняла рішення інвестувати у зерновий термінал та розширити експортний потенціал за рахунок власних логістичних потужностей.

"Купівля у частини кредиторів портових потужностей "Олімпекс Купе Інтернейшнл" дозволяє Sunolta безперебійно отримувати повний комплекс стивідорних послуг при експорті власної продукції", - підкреслюють в групі компаній.

Також Sunolta розглядає можливість подальшого інвестування у розширення логістичних потужностей в Одеському порту, в тому числі шляхом викупу іншого майна ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яке знаходиться в заставі у кредиторів.

ДОВІДКА:

Група компаній Sunolta більше 25 років займається експортною та внутрішньою торгівлею, виробництвом та наданням логістичних послуг на аграрному ринку. Виробничий та торговий асортимент аграрної продукції складається з насіння соняшнику, пшениці, гороху, соняшникової олії, борошна, паливних пелет з лушпиння соняшнику тощо. У складі групи Sunolta – підприємства з виробництва олії та борошна.

Логістичні послуги групи представлені перевезенням сипучих та наливних сільськогосподарських вантажів по Україні автомобільним та залізничним транспортом.

У 2014 року Sunolta побудувала власний елеватор з потужністю одночасного зберігання 50 тис. тон насіння соняшнику.