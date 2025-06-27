Как корпоративная культура «Агропросперис» стала инструментом устойчивости, мотивации и сплоченности

В условиях постоянной турбулентности компании вынуждены переосмысливать свои внутренние подходы. Для аграрного сектора, где операционные вызовы усиливаются логистическими и рисками безопасности, корпоративная культура превращается из фоновой идеологии в мощный инструмент сохранения эффективности и человеческого капитала.

Для «Агропроспериса» эта трансформация началась еще задолго до полномасштабной войны в Украине. С 2010 года компания сознательно развивает корпоративную культуру как механизм мотивации, где ключевым принципом стало вознаграждение за результат, а не процесс.

До 2022 года внутренняя среда компании была преимущественно рыночной – с акцентом на достижение, конкуренцию, репутацию и победу. В то же время, уже тогда наблюдалось внедрение семейной модели: внимание к человеку, взаимопомощь, традиции. Но именно после начала полномасштабного вторжения произошла существенная культурная перестройка. Определив первоочередным приоритетом безопасность людей, компания не просто адаптировалась к новым реалиям, а создала систему внутренней поддержки, охватывающую физическое, ментальное и эмоциональное здоровье работников.

Это смещение в сторону семейной и креативной культуры отразилось на всех уровнях взаимодействия. Были обеспечены срочные выплаты заработных плат, организованный гибридный (вместо удаленного) режим работы, а также реализованы меры по физической безопасности – мобильные укрытия, индивидуальные средства защиты не только для мобилизованных работников, но и для работающих в полях в зоне риска. Значительное внимание уделено поддержке семей, которые потеряли родных или получили ранения - компания полностью покрывает расходы на лечение и выплачивает существенную материальную помощь в случае потери трудоспособности или гибели работника.

Параллельно с этим появились и долгосрочные программы, формирующие чувство общности, стабильности и причастности. Платформа Wellbeing 24/7 стала ядром психологической помощи, помощи пострадавшим от войны, мобилизованным и их семьям как напрямую от компании, так и через Благотворительный фонд «Агропросперис» , созданный в первые дни войны.

Развивается корпоративный спорт: беговой клуб, футбольный турнир, собственная олимпиада, совместные тренировки, мотивационная программа для активных спортсменов. Все это не только о физическом здоровье – это о сплоченности, восстановлении доверия к будущему, ощущении стабильности в теле и уме.

Особую роль играет внутренняя коммуникация. Онлайн-трансляции с руководством компании стали регулярными, собирая сотни работников вживую и тысячи – в записи. Формат «вопрос-ответ» позволяет поддерживать прозрачность и открытость, которые так необходимы в условиях неопределенности. Параллельно запускаются внутренние вызовы – речевые, интеллектуальные, творческие. В частности, популярность приобрела корпоративная онлайн-библиотека, которая сегодня имеет более сотни активных пользователей среди работников и их семей.

Не менее важным вектором стала волонтёрская и социальная активность. Компания поддерживает работников, вовлеченных в помощь ВСУ, реализует социальные инициативы на местах – от установления остановок и озеленения территорий до профориентационных программ для молодежи. Через благотворительный фонд «Агропросперис» удается расширить масштаб помощи пострадавшим, мобилизованным и находящимся в зоне боевых действий.

Финансовая поддержка пострадавших и членов их семей. Некоторые цифры: • Полное покрытие затрат на лечение и реабилитацию работника в случае ранения в результате боевых действий. • В случае частичной потери трудоспособности и установления инвалидности 2-3 группы в результате боевых действий – 150 000 грн. • Материальная помощь при полной потере трудоспособности и установлении инвалидности 1 и 2 группы в результате боевых действий – 300 000 грн. • Материальная помощь семьи погибшего работника в результате боевых действий – 500 000 грн, а также другая помощь членам семьи погибшего в зависимости от обстоятельств и потребностей семьи.

Формат поддержки постоянно обновляется по результатам ежегодного исследования корпоративной культуры, проводимого с 2020 года. Инициативы рождаются как со стороны HR, так и снизу – от региональных команд, отдельных руководителей, энтузиастов. В то же время культура не распыляется — наоборот, она приобретает все большую системность. Возрастает вовлеченность в проекты, активность в спортивном движении, заинтересованность в культурных традициях, выездах и неформальных мероприятиях.

Эффект не ограничивается внутренним ощущением комфорта. Он имеет четкое отражение в HR-показателях, которая до войны была в пределах 12–14%, сейчас держится на уровне 8–9%.

Все существующие программы открыты для развития в будущем — качественного и количественного.

• рекордную вовлеченность и одобрительные отзывы с Дня вышиванки;

• стремительное развитие футбольного движения – как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков;

• стабильный рост бегового клуба и количества тренировок в течение всего года;

• активное использование онлайн-библиотеки;

• все чаще команды из регионов выезжают на познавательные экскурсии по Украине или проводят активные мероприятия как способ подзарядиться позитивом перед началом высокого сезона.

Корпоративная культура «Агропросперис» – это уже не просто система ценностей, а гибкая платформа адаптации и устойчивости. Она объединяет людей вокруг общей цели: пройти кризисы вместе, сохранить достоинство, а в перспективе – заложить основу для роста нового типа бизнеса, человечного по содержанию и устойчивого по форме.