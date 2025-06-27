Як корпоративна культура «Агропросперіс» стала інструментом стійкості, мотивації та згуртованості

В умовах постійної турбулентності компанії змушені переосмислювати свої внутрішні підходи. Для аграрного сектору, де операційні виклики підсилюються логістичними та безпековими ризиками, корпоративна культура перетворюється з фонової ідеології на потужний інструмент збереження ефективності та людського капіталу.

Для «Агропросперіс» ця трансформація розпочалася ще задовго до повномасштабної війни в Україні. З 2010 року компанія свідомо розвиває корпоративну культуру як механізм мотивації, де ключовим принципом стала винагорода за результат, а не процес.

До 2022 року внутрішнє середовище компанії було переважно ринковим - з акцентом на досягнення, конкуренцію, репутацію та перемогу. Водночас уже тоді спостерігалося впровадження сімейної моделі: увага до людини, взаємодопомога, традиції. Але саме після початку повномасштабного вторгнення відбулася суттєва культурна перебудова. Визначивши першочерговим пріоритетом безпеку людей, компанія не просто адаптувалася до нових реалій, а створила систему внутрішньої підтримки, яка охоплює фізичне, ментальне та емоційне здоров’я працівників.

Цей зсув у бік сімейної та креативної культури відобразився на всіх рівнях взаємодії. Були забезпечені термінові виплати заробітних плат, організований гібридний (замість віддаленого) режим роботи, а також реалізовано заходи з фізичної безпеки - мобільні укриття, індивідуальні засоби захисту не лише для мобілізованих працівників, а й для тих, хто працює в полях у зоні ризику. Значну увагу приділено підтримці родин, які втратили рідних або зазнали ушкоджень - компанія повністю покриває витрати на лікування та виплачує суттєву матеріальну допомогу у разі втрати працездатності чи загибелі працівника.

Паралельно з цим, з’явилися й довгострокові програми, що формують відчуття спільності, стабільності та причетності. Платформа Wellbeing 24/7 стала ядром психологічної допомоги, допомоги постраждалим від війни, мобілізованим та їхнім родинам як напряму від компанії, так і через Благодійний фонд «Агропросперіс», створений у перші дні війни.

Розвивається корпоративний спорт: біговий клуб, футбольний турнір, власна олімпіада, спільні тренування, мотиваційна програма для найактивніших спортсменів. Усе це не лише про фізичне здоров’я - це про згуртованість, відновлення довіри до майбутнього, відчуття стабільності в тілі та розумі.

Особливу роль відіграє внутрішня комунікація. Онлайн-трансляції з керівництвом компанії стали регулярними, збираючи сотні працівників наживо та тисячі - у записі. Формат «запитання–відповідь» дозволяє підтримувати прозорість і відкритість, які так необхідні в умовах невизначеності. Паралельно запускаються внутрішні виклики - мовні, інтелектуальні, творчі. Зокрема, популярності набула корпоративна онлайн-бібліотека, яка сьогодні має понад сотню активних користувачів серед працівників та їхніх родин.

Не менш важливим вектором стала волонтерська та соціальна активність. Компанія підтримує працівників, залучених до допомоги ЗСУ, реалізує соціальні ініціативи на місцях - від встановлення зупинок і озеленення територій до профорієнтаційних програм для молоді. Через благодійний фонд «Агропросперіс» вдається розширити масштаб допомоги постраждалим, мобілізованим і тим, хто перебуває в зоні бойових дій.

Фінансова підтримка постраждалих та членів їхніх сімей. Деякі цифри: • Повне покриття витрат на лікування та реабілітацію працівника у випадку травми внаслідок бойових дій. • У випадку часткової втрати працездатності та встановлення інвалідності 2-3 групи внаслідок бойових дій – 150 000 грн. • Матеріальна допомога у випадку повної втрати працездатності та встановлення інвалідності 1 та 2 групи внаслідок бойових дій – 300 000 грн. • Матеріальна допомога сім’ї загиблого працівника внаслідок бойових дій – 500 000 грн, а також інша допомога членам сім’ї загиблого залежно від обставин та потреб родини.

Формат підтримки постійно оновлюється згідно з результатами щорічного дослідження корпоративної культури, що проводиться з 2020 року. Ініціативи народжуються як з боку HR, так і знизу - від регіональних команд, окремих керівників, ентузіастів. Водночас культура не розпорошується - навпаки, вона набуває дедалі більшої системності. Зростає залученість у проєкти, активність у спортивному русі, зацікавленість у культурних традиціях, виїздах та неформальних заходах.

Ефект не обмежується внутрішнім відчуттям комфорту. Він має чітке відображення в HR-показниках. Плинність персоналу, яка до війни була в межах 12–14%, зараз тримається на рівні 8–9%. Нові вакансії закриваються переважно протягом місяця, що є викликом для воєнного періоду. Понад те, компанію активно рекомендують, а більшість кандидатів уже мають попередній позитивний контакт із брендом.

Всі існуючі програми відкриті для розвитку у майбутньому - якісного та кількісного. З цьогорічних у компанії відзначають:

• рекордну залученість та схвальні відгуки з цьогорічного Дня вишиванки;

• стрімкий розвиток футбольного руху – як з боку гравців, так і з боку вболівальників;

• стабільне зростання бігового клубу та кількості тренувань протягом усього року;

• активне користування онлайн-бібліотекою;

• все частіше команди з регіонів виїздять на пізнавальні екскурсії Україною або проводять активні заходи як спосіб підзарядитися позитивом перед початком високого сезону.

Корпоративна культура «Агропросперіс» - це вже не просто система цінностей, а гнучка платформа адаптації та стійкості. Вона об’єднує людей довкола спільної мети: пройти кризи разом, зберегти гідність, а в перспективі - закласти основу для зростання нового типу бізнесу, людяного за змістом і сталого за формою.