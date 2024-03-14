"Наши мощные партнеры - это Япония и Южная Корея", - предприниматель Борис Шестопалов

Украинский бизнес продолжает инвестиоровать в издание книг на украинском языке

В книжном магазине "Смысл" в столице презентовали книгу "Великие шелковые пути" оксфордского историка Питера Франкопана, которая вышла при поддержке украинского агрифуда предпринимателя Бориса Шестопалова и издательства «Лаборатория».

Франкопан в книге "Великие шелковые пути" исследует тему постоянного конфликта и борьбы за зоны влияния на ближнем, центральном и далеком востоке. Индия – Британия. Израиль – США. Япония и Корея.

Как пересекается история и современность? В каком компоненте Украина может найти свою суперсилу, чтобы стать более субъективной? Где Украине следует искать стратегических партнеров? Существует ли возможность выстроить коалицию для поддержки Украины из точек опоры, как Япония или Южная Корея? Какими будут будущая модель и торговые пути Украины после войны? Об этом на презентации книги говорили соучредитель и CEO HD-group, идеолог экосистемы Volia Food Valley Борис Шестопалов, инвестиционный эксперт Сергей Фурса и основатель издательства "Лаборатория" Антон Мартынов.

Во время презентации книги

Борис Шестопалов: "Последние международные события показывают, что наши достаточно мощные партнеры на сегодняшний день и на будущее — это Япония и Южная Корея. Я общаюсь с некоторыми южнокорейскими бизнесменами и могу с уверенностью сказать, что они готовы вкладывать деньги в Украинские проекты. Но здесь стоит заметить, что это в основном грантовые деньги на проработанные проекты, у которых есть потенциал и с которыми риски будут оправданы.

Важнейшая роль Японии для Украины — ее дипломатические возможности в том регионе, где эта страна имеет чрезвычайное влияние. Япония сейчас прилагает невероятно много усилий, чтобы развернуть позицию Индии в другую сторону, что может оказать существенное влияние на войну в Украине. Поэтому это для нас стратегически очень удачное партнерство. Но здесь большую роль играет и украинская дипломатия". Подробнее – в видео .

Борис Шестопалов считает, что инвестиции в книгоиздание должны быть мейнстримом

Книга "Великие шелковые пути" Франкопана стала уже второй книгой в рамках анонсированного проекта Бориса Шестопалова и Антона Мартынова по издательству бизнес книг на украинском языке.

Книга "Великие шелковые пути" Франкопана стала уже второй книгой в рамках анонсированного проекта Бориса Шестопалова и Антона Мартынова

В прошлом году в книжном магазине Readeat была презентована первая книга "Драйв" Дэниела Пинка, исследующая природу мотивации. Предприниматель Борис Шестопалов считает, что инвестиции в книгоиздание должны быть мейнстримом, а потому планирует продолжать активно поддерживать украинское книгоиздание.