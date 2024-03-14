"Наші потужні партнери — це Японія і Південна Корея", - підприємець Борис Шестопалов

Український бізнес продовжує інвестувати у видавництво книжок українською

В книгарні "Сенс" в столиці презентували книгу «Великі шовкові шляхи» оксфордського історика Пітера Франкопана, яка вийшла за підтримки українського агріфуд підприємця Бориса Шестопалова та видавництва «Лабораторія».

Франкопан у книзі "Великі шовкові шляхи" досліджує тему постійного конфлікту і боротьби за зони впливу на близькому, центральному і далекому сході. Індія - Британія. Ізраїль - США. Японія і Корея.

Як перетинається історія та сучасність? В якому компоненті Україна може знайти свою суперсилу, щоб стати більш суб’єктнішою? Де Україні слід шукати стратегічних партнерів? Чи існує можливість вибудувати коаліцію для підтримки України із точок опори, як то Японія чи Південна Корея? Якими будуть майбутня модель і торгові шляхи України після закінчення війни? Про це під час презентації книги говорили співзасновник та CEO HD-group, ідеолог екосистеми Volia Food Valley Борис Шестопалов, інвестиційний експерт Сергій Фурса та засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов.

Під час презентації книги

Борис Шестопалов: "Останні міжнародні події показують, що наші достатньо потужні партнери на сьогодні й на майбутнє — це Японія і Південна Корея. Я спілкуюся з деякими південнокорейськими бізнесменами й можу з упевненістю сказати, що вони готові вкладати гроші в Українські проєкти. Але тут варто зауважити, що це здебільшого грантові гроші на пропрацьовані проєкти, в яких є потенціал і з якими ризики будуть виправдані.

Найважливіша роль Японії для України — це її дипломатичні можливості в тому регіоні, де ця країна має надзвичайний вплив. Японія зараз докладає неймовірно багато зусиль, аби розвернути позицію Індії у другий бік, що може суттєво вплинути на війну в Україні. Тому це для нас стратегічно дуже вдале партнерство. Але тут велику роль грає і українська дипломатія". Детальніше – у відео.

Борис Шестопалов вважає,що інвестиції у книговидання повинні бути мейнстрімом

Книга "Великі шовкові шляхи" Франкопана стала вже другою книжкою в рамках анонсованого проєкту Бориса Шестопалова та Антона Мартинова з видавництва бізнес книжок українською мовою.

Книга "Великі шовкові шляхи" Франкопана стала вже другою книжкою в рамках анонсованого проєкту Бориса Шестопалова та Антона Мартинова

В минулому році в книгарні Readeat була презентована перша книга "Драйв" Деніела Пінка, що досліджує природу мотивації. Підприємець Борис Шестопалов вважає, що інвестиції у книговидання повинні бути мейнстрімом, а тому планує продовжувати активно підтримувати українське книговидання.