"Онур" увеличит производство айрана более чем на треть из-за роста спроса

ООО "Арьяка", занимающееся производством кисломолочных продуктов под ТМ "Онур", планирует нарастить выпуск айрана с 30 до 50 тонн в сутки, рассказал совладелец компании Халил Айдин для Delo.ua. Увеличение объемов производства позволит компании обеспечить спрос на этот напиток в Украине, который быстро растет в последние годы.

Сейчас мощности производителя полностью загружены, поэтому компания расширяет производство, чтобы в 2025 году нарастить выход готового продукта до 45-50 тонн в сутки. При этом собеседник не называет объемы инвестиций, которые планирует вложить в расширение производства.

Также у компании есть небольшое производство в Польше, айран оттуда продается в Польшу, Данию, Германию. Пока украинское производство загружено на 100% экспорт айрана из Украины не рассматривается.

Компания позиционирует свой продукт в сегменте выше среднего, литр айрана стоит в розницу 55-66 грн. Молоко для его производства компания закупает в Белоцерковском районе Киевской области, также используется местная тара. Все остальные ингредиенты завозятся из Турции, добавляет предприниматель. В ином случае полученный напиток будет существенно отличаться вкусом от классического турецкого айрана, и это сразу заметят потребители.

Кроме "Онура", производящего более трети украинского айрана, на рынке представлены и другие производители. Крупнейшие из них – "Молочный альянс" (ТМ "Яготинское"), ООО "РФУД" (ТМ Ekofood) и "Терра Фуд" (ТМ "Ферма").

Главные игроки на рынке айрана Украины. Данные предоставлены изданию Delo.ua производителями

По словам Халила Айдина, риском для "Онура" является несопоставимость производственных мощностей ключевых молокоперерабатывающих заводов, которые могут отреагировать на текущий рост спроса и масштабировать производство айрана. Компанию выручает его нишевость: для нее это основной товар, в то время как крупные молокозаводы вводят айран для ассортимента, акцентируясь на кефире и традиционных для Украины кисломолочных продуктах.

ООО "Арьяка" открыло перерабатывающую линию в Украине более пяти лет назад, ранее айран импортировали из Турции небольшими партиями. Производство начиналось с 500 литров в день, и в 2024 году достигло отметки в 30 тонн в сутки. Сначала айран расфасовывался в стаканчик 0,2 л в качестве напитка для уличного фастфуда. С выходом на полки торговых сетей добавились бутылки объемом 0,5 л и 1 л.

Больше об айране, почему он пришелся украинцам по вкусу, и перспективы рынка этого напитка – читайте в статье "Стартап с ростом на 80-110% каждого года? Кисломолочный рецепт от турецких предпринимателей".