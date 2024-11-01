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"Онур" увеличит производство айрана более чем на треть из-за роста спроса
ООО "Арьяка", занимающееся производством кисломолочных продуктов под ТМ "Онур", планирует нарастить выпуск айрана с 30 до 50 тонн в сутки, рассказал совладелец компании Халил Айдин для Delo.ua. Увеличение объемов производства позволит компании обеспечить спрос на этот напиток в Украине, который быстро растет в последние годы.
Сейчас мощности производителя полностью загружены, поэтому компания расширяет производство, чтобы в 2025 году нарастить выход готового продукта до 45-50 тонн в сутки. При этом собеседник не называет объемы инвестиций, которые планирует вложить в расширение производства.
Также у компании есть небольшое производство в Польше, айран оттуда продается в Польшу, Данию, Германию. Пока украинское производство загружено на 100% экспорт айрана из Украины не рассматривается.
Компания позиционирует свой продукт в сегменте выше среднего, литр айрана стоит в розницу 55-66 грн. Молоко для его производства компания закупает в Белоцерковском районе Киевской области, также используется местная тара. Все остальные ингредиенты завозятся из Турции, добавляет предприниматель. В ином случае полученный напиток будет существенно отличаться вкусом от классического турецкого айрана, и это сразу заметят потребители.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме "Онура", производящего более трети украинского айрана, на рынке представлены и другие производители. Крупнейшие из них – "Молочный альянс" (ТМ "Яготинское"), ООО "РФУД" (ТМ Ekofood) и "Терра Фуд" (ТМ "Ферма").
По словам Халила Айдина, риском для "Онура" является несопоставимость производственных мощностей ключевых молокоперерабатывающих заводов, которые могут отреагировать на текущий рост спроса и масштабировать производство айрана. Компанию выручает его нишевость: для нее это основной товар, в то время как крупные молокозаводы вводят айран для ассортимента, акцентируясь на кефире и традиционных для Украины кисломолочных продуктах.
ООО "Арьяка" открыло перерабатывающую линию в Украине более пяти лет назад, ранее айран импортировали из Турции небольшими партиями. Производство начиналось с 500 литров в день, и в 2024 году достигло отметки в 30 тонн в сутки. Сначала айран расфасовывался в стаканчик 0,2 л в качестве напитка для уличного фастфуда. С выходом на полки торговых сетей добавились бутылки объемом 0,5 л и 1 л.
Больше об айране, почему он пришелся украинцам по вкусу, и перспективы рынка этого напитка – читайте в статье "Стартап с ростом на 80-110% каждого года? Кисломолочный рецепт от турецких предпринимателей".