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"Онур" збільшить виробництво айрану більш ніж на третину через ріст попиту
ТОВ “Арьяка”, що займається виробництвом кисломолочних продуктів під ТМ “Онур”, планує наростити випуск айрану з 30 тонн до 50 тонн на добу, розповів співвласник компанії Халіл Айдин для Delo.ua. Збільшення обсягів виробництва дозволить компанії забезпечити попит на цей напій в Україні, який швидко зростає в останні роки.
Зараз потужності виробника повністю завантажені, тому компанія розширює виробництво, щоб у 2025 році наростити вихід готового продукту до 45-50 тонн на добу. При цьому співрозмовник видання не називає обсяги інвестицій, які планує вкласти в розширення виробництва.
Також у компанії є невелике виробництво в Польщі, айран звідти продається у Польщу, Данію, Німеччину. Поки українське виробництво завантажене на 100%, експорт айрану з України не розглядається.
Компанія позиціонує свій продукт в сегменті вище середнього, літр айрану коштує в роздріб 55-66 грн. Молоко для його виробництва компанія закуповує в Білоцерківському районі Київської області, також використовується місцева тара. Всі інші інгредієнти завозяться з Туреччини, додає підприємець. В іншому випадку отриманий напій суттєво відрізнятиметься смаком від класичного турецького айрану, і це одразу помітять споживачі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім "Онура", який виробляє більше третини українського айрану, на ринку представлені і інші виробники. Найбільші з них - "Молочний альянс" (ТМ "Яготинське"), ТОВ "РФУД" (ТМ Ekofood) та "Терра Фуд" (ТМ "Ферма").
За словами Халіла Айдина, ризиком для "Онура" є неспівставність виробничих потужностей ключових молокопереробних заводів, котрі можуть відреагувати на поточний ріст попиту і масштабувати виробництво айрану. Компанію виручає його нішовість: для неї це основний товар, тоді як великі молокозаводи вводять айран для асортименту, акцентуючись на кефірі та традиційних для України кисломолочних продуктах.
ТОВ "Арьяка" відкрило переробну лінію в Україні понад п’ять років тому, до цього айран імпортували невеликими партіями. Виробництво починалось з 500 літрів на день, і у 2024 році досягло відмітки в 30 тонн на добу. Спочатку айран розфасовувався в стаканчик 0,2 л як напій для вуличного фастфуду. З виходом на полиці торгівельних мереж додалися пляшки об’ємом 0,5 л і 1 л.
Більше про айран, чому він припав українцям до смаку, та перспективи ринку цього напою - читайте в статті "Стартап зі зростанням на 80-110% кожного року? Кисломолочний рецепт від турецьких підприємців".