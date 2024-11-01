"Онур" збільшить виробництво айрану більш ніж на третину через ріст попиту

ТОВ “Арьяка”, що займається виробництвом кисломолочних продуктів під ТМ “Онур”, планує наростити випуск айрану з 30 тонн до 50 тонн на добу, розповів співвласник компанії Халіл Айдин для Delo.ua. Збільшення обсягів виробництва дозволить компанії забезпечити попит на цей напій в Україні, який швидко зростає в останні роки.

Зараз потужності виробника повністю завантажені, тому компанія розширює виробництво, щоб у 2025 році наростити вихід готового продукту до 45-50 тонн на добу. При цьому співрозмовник видання не називає обсяги інвестицій, які планує вкласти в розширення виробництва.

Також у компанії є невелике виробництво в Польщі, айран звідти продається у Польщу, Данію, Німеччину. Поки українське виробництво завантажене на 100%, експорт айрану з України не розглядається.

Компанія позиціонує свій продукт в сегменті вище середнього, літр айрану коштує в роздріб 55-66 грн. Молоко для його виробництва компанія закуповує в Білоцерківському районі Київської області, також використовується місцева тара. Всі інші інгредієнти завозяться з Туреччини, додає підприємець. В іншому випадку отриманий напій суттєво відрізнятиметься смаком від класичного турецького айрану, і це одразу помітять споживачі.

Крім "Онура", який виробляє більше третини українського айрану, на ринку представлені і інші виробники. Найбільші з них - "Молочний альянс" (ТМ "Яготинське"), ТОВ "РФУД" (ТМ Ekofood) та "Терра Фуд" (ТМ "Ферма").

Головні гравці на ринку айрану України. Дані надані виданню Delo.ua виробниками

За словами Халіла Айдина, ризиком для "Онура" є неспівставність виробничих потужностей ключових молокопереробних заводів, котрі можуть відреагувати на поточний ріст попиту і масштабувати виробництво айрану. Компанію виручає його нішовість: для неї це основний товар, тоді як великі молокозаводи вводять айран для асортименту, акцентуючись на кефірі та традиційних для України кисломолочних продуктах.

ТОВ "Арьяка" відкрило переробну лінію в Україні понад п’ять років тому, до цього айран імпортували невеликими партіями. Виробництво починалось з 500 літрів на день, і у 2024 році досягло відмітки в 30 тонн на добу. Спочатку айран розфасовувався в стаканчик 0,2 л як напій для вуличного фастфуду. З виходом на полиці торгівельних мереж додалися пляшки об’ємом 0,5 л і 1 л.

Більше про айран, чому він припав українцям до смаку, та перспективи ринку цього напою - читайте в статті "Стартап зі зростанням на 80-110% кожного року? Кисломолочний рецепт від турецьких підприємців".