"Привлечь, научить, удержать": как Kernel инвестирует в образование, чтобы успешно конкурировать за лучших кандидатов на сложном рынке труда

Украинский агросектор, как и вся экономика, испытывает глубокие трансформации. Компания Kernel делает ставку на образование как инструмент развития персонала, обновления отрасли и инвестицию в устойчивость страны. В центре этой стратегии – профильная образовательная экосистема Open AgriTech, поддержка вузов, интернатура для студентов, развитие внутренних управленцев и формирование soft skills. HR-директор Наталья Теряхина рассказывает, как бизнес превращает образовательные инициативы в реальные кадровые решения в условиях войны, эмиграции и смены поколений.

Какую роль играют образовательные проекты для вашей компании как работодателя в сфере агробизнеса? Изменились ли подходы после полномасштабного вторжения?

– Образование для Kernel – это стратегическая инвестиция. И не только у людей, но и в будущем агротех сектора Украины в целом.

Еще до полномасштабного вторжения у нас уже была мощная внутренняя система обучения и развития персонала, с 2022 года наш фокус существенно сместился. Образовательные инициативы стали еще более прикладными, гибкими и ориентированными на удовлетворение реальных потребностей бизнеса в условиях ограничений, вызовов безопасности и нестабильности.

Также часть наших внутренних образовательных материалов вышла наружу. Мы усилили сотрудничество с техническими и аграрными вузами, запустили профориентационное обучение для школьников, продолжая активно развивать собственные проекты по работе с молодежью – Open AgriTech University, College и School.

Из довоенного опыта мы оставили и углубляем ориентацию на системность, инвестиции во внутреннюю LMS-платформу Kernel Hub, комплексное обучение, привязанное к профилям должностей, обновили модель компетенций (soft skills), делаем акцент на развитии новых управленцев, впервые становящихся на руководящие должности. Отказались – от унифицированных «академических» подходов, требующих ресурсов времени и содержащих сразу много слоев информации. Сегодня у каждой нашей образовательной инициативы есть четкий ответ на вопрос: «Какую конкретную потребность бизнеса в конкретный промежуток времени она решает?»

Какие профессии наиболее востребованы сегодня? Удовлетворяет ли система образования эти потребности?

— Наибольший спрос на технические и технологические специальности: инженеров-механиков, энергетиков, инженеров АСУ ТП, агрономов, технологов по качеству зерновых и масличных, аналитиков данных. Это должности, где важна не только теория, но понимание технологий современного агропроизводства, автоматизации и цифровых решений.

К сожалению, украинская система образования часто не успевает за потребностями рынка — ни в количестве выпускников необходимых специальностей, ни в качестве навыков, полученных ими.

Мы как бизнес, имеющий сильную экспертизу, действуем проактивно: предлагаем образовательным учреждениям стажировки для студентов и преподавателей, передаем оборудование, предоставляем преподавателям доступ к нашим внутренним курсам, помогаем обновлять учебные программы.

Студенты 4-го сезона Open AgriTech University

С какими учебными заведениями работаете и как?

— У нас широкая партнерская сеть — более 50 школ, колледжей, лицеев, ЗВО в регионах присутствия нашего бизнеса и не только. Форматы взаимодействия разные: от лекций, экскурсий и стажировок до глубокой интеграции в образовательные программы.

Мы не просто приходим в аудиторию, а строим долгосрочные связи — обновляем методические материалы, вовлекаем в менторство, интегрируем профориентационный курс «Агросфера» для старших школьников, участвуем в конференциях преподавателей. Такой подход работает лучше разовых активностей.

В общем, наша стратегия вкладывать ресурсы не "в стены", а в навыки и преподавателей, и студентов. Именно поэтому больше работаем с передачей знаний, организацией практики, стажировками, обеспечением методологическими материалами и экспертными лекциями, бизнес-играми, практикумами.

Что входит в образовательную экосистему Kernel и чем вы гордитесь больше всего?

– Наша экосистема – это Open AgriTech. Она включает:

Open AgriTech School – для школьников 8-11 классов: формирует интерес к агротех карьере и служит профориентационным курсом. Open AgriTech College – для студентов профтеха: фокус на практику и адаптацию к работе в современном агротех производстве. Open AgriTech University - для студентов 3-6 курсов и выпускников агро- и технических вузов: глубокое погружение в агротех бизнес с практикой на предприятиях Kernel.

Особая гордость – Open AgriTech University. За три сезона учебы прошли 371 студент, 84 из которых стали нашими коллегами. Этот проект о трансформации мышления, первых шагах на пути к реальной карьере и глубоком понимании того, как функционирует агротех отрасль в мире. В этом году стартовал четвёртый сезон, и мы продолжаем масштабировать проект. Например, в этом году добавили всьмую специальность - "Аналитик данных".

Также инвестируем в переквалификацию внутренних сотрудников, заинтересованных в изменении траектории собственной карьеры, системно развиваем soft skills через корпоративную модель компетенций, внедряем современные форматы обучения – от microlearning до бизнес-игр.

Четыре года подряд Kernel приглашает молодых специалистов к обучению в Open AgriTech University. В открытии сезона принимают участие топ-менеджмент компании и партнеры из учебных заведений

Какие компетенции ожидаете от молодежи после прохождения проектов?

— Нам важно, чтобы молодые специалисты были не просто теоретически подготовленными, а готовыми к динамической, цифровой, командной среде. Знание аграрных и технических процессов – это база. При ее наличии решающими становятся:

Критическое и системное мышление Проактивность и предприимчивость Ответственность Клиентоориентированность Навыки коммуникации и сотрудничества Цифровая грамотность и адаптивность Понимание бизнес-процессов

Мы помогаем сформировать эти навыки во время учебы. Поскольку такое поведение желательно внутри компании для сотрудников всех возрастных категорий. Так что очень ценим, когда молодежь приходит с задекларированным желанием развиваться и расти. Широкий инструментарий для этого мы с радостью даем.

Какие вызовы вы видите в привлечении молодежи в агросферу и как их преодолеваете?

— Наибольший вызов — это демографическая ситуация в Украине из-за войны, а также отчасти образ отрасли.

Во многих до сих пор представление об агро как о «старом тракторе, поле, старомодном комбинате». Современное агропроизводство — это технологии, аналитика, ИИ, big data, автоматизация, международные рынки, участие в глобальных цепях поставок продовольствия, соответствие международным системам менеджмента качества и так далее.

Мы рассказываем об этом честно, эмоционально и открыто – через школы, колледжи, университеты, соцсети, видео, экскурсии, стажировку.

А основная проблема – эмиграция. Ответ на это – создание возможностей для самореализации молодежи здесь. Проекты Open AgriTech – как раз такая возможность.

Для выпускников наших проектов, которые остаются работать в Kernel, кроме описанных выше возможностей карьерного и личного развития и роста, мы ввели долгосрочные беспроцентные ссуды на жилье и автомобили. Условия позволяют молодым специалистам уверенно планировать жизнь, строить семьи и обладать определенной стабильностью.

Также для молодежи важно понимание своей карьерной траектории, перспектив развития и общих ценностей с работодателем. Именно поэтому мы делаем отдельный акцент на широком круге программ и инструментов, позволяющих попробовать себя и определить наиболее желаемое направление самореализации - от 5 программ кадрового резерва до активностей wellbeing программы "Жизнестойкость. Сила в Тебе", от развития soft skills до участия в проекте "Корпоративный волонтер", где сотрудники посещают раненых бойцов из наших коллег или подшефных бригад Сил Обороны по всей территории Украины.

Поэтому мы работаем на то, чтобы строить и распространять смыслы, общие и для Компании, и для украинской молодежи. Это самый действенный инструмент привлечения молодых людей.

Kernel на Фестивале карьеры

Как вы оцениваете влияние инвестиций бизнеса в образование на долгосрочную эффективность компании, агросектора и страны?

— Мы видим это не как благотворительность или просветительские инициативы, а часть стратегии. Образовательные инвестиции – это залог эффективности, инновационности, постоянства и резильентности компании через развитые знания и навыки сотрудников. Для нас это ответ на сложные условия рынка человеческого капитала в Украине, поддержка государства в войне, ответственность за будущие поколения молодых украинцев, которые ищут смыслы и будут отстраивать Украину после войны.

Мы верим: меняя образование, мы меняем агросферу. А меняя агросферу, влияем на экономическую устойчивость Украины и продовольственную безопасность в мире.