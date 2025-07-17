"Залучити, навчити, втримати": як Kernel інвестує в освіту, щоб успішно конкурувати за кращих кандидатів на складному ринку праці

Український агросектор, як і вся економіка, переживає глибокі трансформації. Компанія Kernel робить ставку на освіту — як інструмент розвитку персоналу, оновлення галузі та інвестицію в стійкість країни. У центрі цієї стратегії — профільна освітня екосистема Open AgriTech, підтримка ЗВО, інтернатура для студентів, розвиток внутрішніх управлінців і формування soft skills. HR-директорка Наталія Теряхіна розповідає, як бізнес перетворює освітні ініціативи на реальні кадрові рішення в умовах війни, еміграції та зміни поколінь.

Яку роль відіграють освітні проєкти для вашої компанії як роботодавця у сфері агробізнесу? Чи змінилися підходи після повномасштабного вторгнення?

— Освіта для Kernel — це стратегічна інвестиція. І не лише в людей, а й у майбутнє агротех сектору України загалом.

Ще до повномасштабного вторгнення ми вже мали потужну внутрішню систему навчання і розвитку персоналу, з 2022 року наш фокус суттєво змістився. Освітні ініціативи стали ще більш прикладними, гнучкими й орієнтованими на задоволення реальних потреб бізнесу в умовах обмежень, безпекових викликів і нестабільності.

Також частина наших внутрішніх освітніх матеріалів вийшла назовні. Ми посилили співпрацю з технічними й аграрними ЗВО, запустили профорієнтаційне навчання для школярів, продовжуючи активно розвивати власні проєкти по роботі з молоддю — Open AgriTech University, College та School.

З довоєнного досвіду ми залишили і поглиблюємо орієнтацію на системність, інвестиції у внутрішню LMS-платформу Kernel Hub, комплексне навчання, прив’язане до профілів посад, оновили модель компетенцій (soft skills), робимо акцент на розвитку нових управлінців, що вперше стають на керівні посади. Відмовилися — від уніфікованих «академічних» підходів, що вимагають ресурсів часу та містять одразу багато шарів інформації. Сьогодні кожна наша освітня ініціатива має чітку відповідь на питання: «Яку конкретну потребу бізнесу в конкретний проміжок часу вона вирішує?»

Які професії є найзатребуванішими сьогодні? Чи задовольняє система освіти ці потреби?

— Найбільший попит маємо на технічні та технологічні спеціальності: інженерів-механіків, енергетиків, інженерів АСУ ТП, агрономів, технологів з якості зернових та олійних , аналітиків даних. Це посади, де важлива не лише теорія, а й розуміння технологій сучасного агровиробництва, автоматизації та цифрових рішень.

На жаль, українська система освіти часто не встигає за потребами ринку — ні в кількості випускників необхідних спеціальностей, ні в якості отриманих ними навичок.

Ми як бізнес, що має сильну експертизу, діємо проактивно: пропонуємо освітнім закладам стажування для студентів та викладачів, передаємо обладнання, надаємо викладачам доступ до наших внутрішніх курсів, допомагаємо оновлювати навчальні програми.

Студенти 4-го сезону Open AgriTech University

З якими навчальними закладами працюєте і як?

— Ми маємо широку партнерську мережу — понад 50 шкіл, коледжів, ліцеїв, ЗВОу регіонах присутності нашого бізнесу і не тільки. Формати взаємодії різні: від лекцій, екскурсій і стажувань до глибокої інтеграції в освітні програми.

Ми не просто приходимо в аудиторію, а будуємо довгострокові зв’язки — оновлюємо методичні матеріали, залучаємо до менторства, інтегруємо профорієнтаційний курс «Агросфера» для старших школярів, беремо участь у конференціях викладачів. Такий підхід працює краще за разові активності.

Загалом, наша стратегія вкладати ресурси не “в стіни”, а в навички і викладачів, і студентів. Саме тому більше працюємо з передачею знань, організацією практики, стажуваннями, забезпеченням методологічними матеріалами та експертними лекціями, бізнес-іграми, практикумами.

Що входить до освітньої екосистеми Kernel і чим ви пишаєтесь найбільше?

— Наша екосистема — це Open AgriTech. Вона включає:

Open AgriTech School — для школярів 8-11 класів: формує інтерес до агротех кар’єри і слугує профорієнтаційним курсом. Open AgriTech College — для студентів профтеху: фокус на практику й адаптацію до роботи в сучасному агротех виробництві. Open AgriTech University — для студентів 3-6 курсів та випускників агро- і технічних ЗВО: глибоке занурення у агротех бізнес із практикою на підприємствах Kernel.

Особлива гордість — Open AgriTech University. За три сезони навчання пройшли 371 студентів, 84 з яких стали нашими колегами. Цей проєкт про трансформацію мислення, перших кроків на шляху до реальної кар’єри й глибокого розуміння того як функціонує агротех галузь у світі. У цьому році стартував четвертий сезон, і ми продовжуємо масштабувати проєкт. Наприклад, цього року додали 8-му спеціальність - “Аналітик даних”.

Також інвестуємо в перекваліфікацію внутрішніх співробітників, зацікавлених у зміні траєкторії власної кар’єри, системно розвиваємо soft skills через корпоративну модель компетенцій, впроваджуємо сучасні формати навчання — від microlearning до бізнес-ігор.

Чотири роки поспіль Kernel запрошує молодих фахівців до навчання в Open AgriTech University. У відкритті сезону беруть участь топменеджмент компанії та партнери з навчальних закладів

Яких компетенцій чекаєте від молоді після проходження проєктів?

— Нам важливо, щоб молоді фахівці були не просто теоретично підготовленими, а готовими до динамічного, цифрового, командного середовища. Знання аграрних і технічних процесів — це база. За її наявності вирішальними стають:

Критичне та системне мислення Проактивність та підприємливість Відповідальність Клієнтоорієнтованість Навички комунікації та співпраці Цифрова грамотність та адаптивність Розуміння бізнес-процесів

Ми допомагаємо сформувати ці навички під час навчання. Бо така поведінка є бажаною всередині компанії для співробітників усіх вікових категорій. Тож дуже цінуємо, коли молодь приходить із задекларованим бажанням розвиватися і зростати. Широкий інструментарій для цього ми з радістю надаємо.

Які виклики ви бачите у залученні молоді до агросфери і як їх долаєте?

— Найбільший виклик — це демографічна ситуація в Україні через війну, а також, частково, образ галузі.

У багатьох досі уявлення про агро як про «старенький трактор, поле, старомодний комбінат». Натомість сучасне агровиробництво — це технології, аналітика, АІ, big data, автоматизація, міжнародні ринки, участь у глобальних ланцюгах постачання продовольства, відповідність міжнародними системам менеджемнту якості, тощо.

Ми розповідаємо про це чесно, емоційно і відкрито — через школи, коледжі, університети, соцмережі, відео, екскурсії, стажування.

А основна проблема — еміграція. Відповідь на це — створення можливостей для самореалізації молоді тут. Проєкти Open AgriTech — якраз така можливість.

Для випускників наших проєктів, які залишаються працювати в Kernel, окрім описаних вище можливостей кар’єрного та особистого розвитку та зростання, ми запровадили довгострокові безвідсоткові позики на житло та автомобілі. Умови дозволяють молодим фахівцям впевнено планувати життя, будувати сім’ї та мати певну стабільність.

Також для молоді важливо розуміння своєї кар’єрної траєкторії, перспектив розвитку та спільних цінностей з роботодавцем. Саме тому ми робимо окреми й наголос на широкому колі програм та інструментів, що дозволяють спробувати себе і визначити найбільш бажаний напрям самореалізації - від 5 програм кадрового резерву до активностей wellbeing програми “Життєстійкість. Сила в Тобі”, від розвитку soft skills до участі у проєкті “Корпоративний волонтер”, де співробітники відвідують поранених бійців з числа наших колег чи підшефних бригад Сил Оборони по всій території України.

Тож ми працюємо на те аби будувати і поширювати сенси, які є спільними і для Компанії, і для української молоді. Це — найдієвіший інструмент залучення молодих людей.

Kernel на Фестивалі кар'єри

Як оцінюєте вплив інвестицій бізнесу в освіту на довгострокову ефективність компанії, агросектору і країни?

— Ми бачимо це не як благодійність чи просвітницькі ініціативи, а як частину стратегії. Освітні інвестиції — це запорука ефективності, інноваційності, сталості та резильєнтності компанії через розвинені знання та навички співробітників. Для нас це відповідь на складні умови ринку людського капіталу в Україні, підтримка держави у війні, відповідальність за майбутні покоління молодих українців, що шукають сенси і будуть відбудовувати Україну після завершення війни.

Ми віримо: змінюючи освіту, ми змінюємо агросферу. А змінюючи агросферу — впливаємо на економічну стійкість України та продовольчу безпеку в світі.