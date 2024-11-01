Рынок айрана в Украине растет на 15-17% ежегодно

Производство кисломолочного продукта айрана, традиционного напитка тюркских народов, стабильно растет в Украине. Согласно данным основных молочноперерабатывающих компаний, имеющимся в распоряжении издания Delo.ua, в 2021-2023 гг он рос на 15-17% ежегодно. Наибольшие доли рынка этого напитка делят между собой ООО "Арьяка" (ТМ "Онур") и холдинг "Молочный Альянс" (ТМ "Яготинское"), каждый из которых производит около 35% айрана в Украине.

Параметры украинского рынка айрана. Данные предоставлены изданию Delo.ua самими производителями

Оценки производства айрана, который в Украине все еще остается нишевым продуктом, несколько отличаются. Совладелец "Арьяки" Халил Айдын отмечает в комментарии для издания, что "Онур" производит 30 тонн айрана ежедневно, при этом его клиенты готовы покупать до 50 тонн в сутки. Соответственно, с его долей в треть рынка общее ежедневное производство айрана в Украине может приближаться к 100 тоннам в сутки.

Другие игроки рынка более сдержанны в оценках рынка. По их словам, производство измеряется в десятках тонн в сутки.

Различается и позиционирование продукта производителями. Для "Онура" это основной товар, рассказывает Халил Айдын, и именно вокруг него построена работа компании. Другие крупные украинские молокозаводы вводят айран для ассортимента, акцентируясь на кефире и традиционных для Украины кисломолочных продуктах.

Также производители отмечают замкнутость рынка украинского айрана, его экспорт и импорт невелики. Поставки этого напитка из других стран делают его розничную цену неконкурентоспособной по сравнению с локальным продуктом. С другой стороны, спрос на айран среди украинцев растет, потому производители в первую очередь насыщают внутренний рынок.

"Украинцы распробовали айран и переходят на него с традиционных для Украины кисломолочных продуктов. О чем говорить, если только одна крупная сеть ритейла покупает у нас товара ежедневно более чем на миллион гривен", — рассказывает Халил Айдын.

Больше всего айрана продается в торговых сетях (40-45%), а также в розничном сегменте и заведениях HoReCa (40%). При этом крупные молокоперерабатывающие холдинги больше ориентируются на сетевые магазины, тогда как "Онур" начинал дистрибуцию с точек уличного фастфуда. Поскольку компания имеет несопоставимо меньшие бюджеты на маркетинг и продвижение айрана по сравнению с конкурентами, она использует представленность в уличном фастфуде в качестве дополнительной рекламы для привлечения нового потребителя.

Больше об айране, почему он пришелся украинцам по вкусу, и перспективы этого напитка – читайте в статье "Стартап с ростом на 80-110% каждого года? Кисломолочный рецепт от турецких предпринимателей".