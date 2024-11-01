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Ринок айрану в Україні росте на 15-17% щорічно
Виробництво кисломолочного продукту айрану, традиційного напою тюркських народів, стабільно зростає в Україні. Згідно з даними основних молочнопереробних компаній, наданих виданню Delo.ua, протягом 2021-2023 років він зростав на 15-17% щорічно. Найбільші частки ринку цього напою ділять між собою ТОВ "Арьяка" (ТМ “Онур”) та холдинг “Молочний Альянс” (ТМ “Яготинське“), кожен з яких виробляє близько 35% айрану в Україні.
Оцінки виробництва айрану, який в Україні все ще залишається нішевим продуктом, дещо відрізняються. Співвласник "Арьяки" Халіл Айдин зазначає в коментарі для видання, що "Онур" виробляє 30 тонн айрану щодня, при цьому його клієнти готові купувати до 50 тонн на добу. Відповідно, з його часткою в третину ринку, загальне щоденне виробництво айрану в Україні може наближатися до 100 тонн на добу.
Інші гравці ринку більш стримані в оцінках ринку. За їх словами, виробництво вимірюється в десятках тонн на добу.
Відрізняється і позиціонування продукту виробниками. Для "Онура" це основний товар, розповідає Халіл Айдин, і саме навколо нього побудована робота компанії. Інші великі українські молокозаводи вводять айран для асортименту, акцентуючись на кефірі та традиційних для України кисломолочних продуктах.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також виробники відмічають замкненість ринку українського айрану, обсяги його експорту та імпорту є незначними. Логістика цього напою з інших країн робить його роздрібну ціну неконкурентоздатною в порівнянні з локальним продуктом. З іншого боку, попит на айран серед українців росте, тому виробники в першу чергу насичують внутрішній ринок.
"Українці розпробували айран, і переходять на нього з традиційних для України кисломолочних продуктів. Про що казати, якщо лише одна велика мережа ритейлу купує в нас товару щоденно більш ніж на мільйон гривень", - розповідає Халіл Айдин.
Найбільше айрану продається в торгівельних мережах (40-45%), а також в роздрібному сегменті та закладах HoReCa (40%). При цьому великі молокопереробні холдинги більше орієнтується на мережеві магазини, тоді як "Онур" починав дистрибуцію з точок вуличного фастфуду. Оскільки компанія має неспівставно менші бюджети на маркетинг та просування айрану в порівнянні з конкурентами, вона використовує представленість в вуличному фастфуді як додаткову рекламу, щоб залучити нового споживача.
Більше про айран, чому він припав українцям до смаку, та перспективи цього напою - читайте в статті "Стартап зі зростанням на 80-110% кожного року? Кисломолочний рецепт від турецьких підприємців".