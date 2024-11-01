Ринок айрану в Україні росте на 15-17% щорічно

Виробництво кисломолочного продукту айрану, традиційного напою тюркських народів, стабільно зростає в Україні. Згідно з даними основних молочнопереробних компаній, наданих виданню Delo.ua, протягом 2021-2023 років він зростав на 15-17% щорічно. Найбільші частки ринку цього напою ділять між собою ТОВ "Арьяка" (ТМ “Онур”) та холдинг “Молочний Альянс” (ТМ “Яготинське“), кожен з яких виробляє близько 35% айрану в Україні.

Параметри українського ринку айрану. Дані надані виданню Delo.ua виробниками

Оцінки виробництва айрану, який в Україні все ще залишається нішевим продуктом, дещо відрізняються. Співвласник "Арьяки" Халіл Айдин зазначає в коментарі для видання, що "Онур" виробляє 30 тонн айрану щодня, при цьому його клієнти готові купувати до 50 тонн на добу. Відповідно, з його часткою в третину ринку, загальне щоденне виробництво айрану в Україні може наближатися до 100 тонн на добу.

Інші гравці ринку більш стримані в оцінках ринку. За їх словами, виробництво вимірюється в десятках тонн на добу.

Відрізняється і позиціонування продукту виробниками. Для "Онура" це основний товар, розповідає Халіл Айдин, і саме навколо нього побудована робота компанії. Інші великі українські молокозаводи вводять айран для асортименту, акцентуючись на кефірі та традиційних для України кисломолочних продуктах.

Також виробники відмічають замкненість ринку українського айрану, обсяги його експорту та імпорту є незначними. Логістика цього напою з інших країн робить його роздрібну ціну неконкурентоздатною в порівнянні з локальним продуктом. З іншого боку, попит на айран серед українців росте, тому виробники в першу чергу насичують внутрішній ринок.

"Українці розпробували айран, і переходять на нього з традиційних для України кисломолочних продуктів. Про що казати, якщо лише одна велика мережа ритейлу купує в нас товару щоденно більш ніж на мільйон гривень", - розповідає Халіл Айдин.

Найбільше айрану продається в торгівельних мережах (40-45%), а також в роздрібному сегменті та закладах HoReCa (40%). При цьому великі молокопереробні холдинги більше орієнтується на мережеві магазини, тоді як "Онур" починав дистрибуцію з точок вуличного фастфуду. Оскільки компанія має неспівставно менші бюджети на маркетинг та просування айрану в порівнянні з конкурентами, вона використовує представленість в вуличному фастфуді як додаткову рекламу, щоб залучити нового споживача.

Більше про айран, чому він припав українцям до смаку, та перспективи цього напою - читайте в статті "Стартап зі зростанням на 80-110% кожного року? Кисломолочний рецепт від турецьких підприємців".