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Украинцев предупредили об устрицах из Франции с носителями кишечной инфекции
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что 2 марта получила от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах письмо об опасности экспортированных из Франции устриц, в которых обнаружили норовирус.
Как отмечается в сообщениях, опубликованных региональными управлениями Госпродпотребслужбы, в частности Одесским и Ровенским, производителем продукта является компания Les jardins ostréicoles de Tatihou, а упаковщиком – итальянская Friulpesca SRL. В Украине получателем устриц является ООО "Метро Кэш энд Кери Украина" (Киев, проспект Петра Григоренко, 43).
Операторов рынка, которые используют в производстве и/или осуществляют обращение вышеупомянутой продукции, предупредили о необходимости изъять ее из производства и/или обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об этом Госпродпотребслужбу.
В ведомстве напоминают, что норовирус ("болезнь зимней рвоты", "вирус круизного судна") является самой распространенной причиной катара желудка и кишечника (гастроэнтерита).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Первым признаком норовирусной инфекции обычно является внезапное болезненное ощущение, сопровождающееся сильной рвотой и водянистой диареей. Некоторые люди также могут ощущать повышенную температуру (более +38), головные боли, спазмы желудка, потерю аппетита и боль в конечностях.