Украинцев предупредили об устрицах из Франции с носителями кишечной инфекции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что 2 марта получила от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах письмо об опасности экспортированных из Франции устриц, в которых обнаружили норовирус.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как отмечается в сообщениях, опубликованных региональными управлениями Госпродпотребслужбы, в частности Одесским и Ровенским, производителем продукта является компания Les jardins ostréicoles de Tatihou, а упаковщиком – итальянская Friulpesca SRL. В Украине получателем устриц является ООО "Метро Кэш энд Кери Украина" (Киев, проспект Петра Григоренко, 43).

Операторов рынка, которые используют в производстве и/или осуществляют обращение вышеупомянутой продукции, предупредили о необходимости изъять ее из производства и/или обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об этом Госпродпотребслужбу.

В ведомстве напоминают, что норовирус ("болезнь зимней рвоты", "вирус круизного судна") является самой распространенной причиной катара желудка и кишечника (гастроэнтерита).

Первым признаком норовирусной инфекции обычно является внезапное болезненное ощущение, сопровождающееся сильной рвотой и водянистой диареей. Некоторые люди также могут ощущать повышенную температуру (более +38), головные боли, спазмы желудка, потерю аппетита и боль в конечностях.