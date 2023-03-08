Українців попередили про устриці з Франції з носіями кишкової інфекції

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що 2 березня отримала від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми листа про небезпечність устриць, що експортувалися з Франції, у яких виявили норовірус.

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Як зазначається у повідомленнях, опублікованих регіональними управліннями Держпродпотребслужби, зокрема Одеським и Рівненським, виробником продукту є компанія Les jardins ostréicoles de Tatihou, а пакувальником - італійська Friulpesca SRL. В Україні одержувачем устриць є ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" (Київ, проспект Петра Григоренка, 43).

Операторів ринку, які використовують у виробництві та/або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, попередили про необхідність вилучити її з виробництва та/або обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про це Держпродпотребслужбу.

У відомстві нагадують, що норовірус ("хвороба зимової блювоти", "вірус круїзного судна") є найпоширенішою причиною катару шлунка та кишечника (гастроентериту).

Першою ознакою норовірусної інфекції зазвичай є раптове хворобливе відчуття, що супроводжується сильною блювотою та водянистою діареєю. Деякі люди також можуть відчувати підвищену температуру (більше +38), головний біль, спазми шлунка, втрату апетиту та біль в кінцівках.