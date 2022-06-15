В Финляндии в теплицах овощи будут опылять работы

Agrifutura Oy, финский производитель томатов, подписал соглашение с израильской компанией Arugga AI Farming о начале работы роботов-опылителей в своих теплицах. Это особенно актуально зимой, когда долгими темными днями пчелы плохо выполняют свою работу.

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Об этом сообщает Еast-fruit.

Отмечается, что здоровые и хорошие помидоры растут в результате качественного опыления.

В Финляндии из-за длинных темных дней зимой пчелам очень трудно опылять растения. Значит, есть необходимость дополнительного ручного опыления, что является очень дорогостоящим процессом и менее эффективно по сравнению с естественным опылением летом.

"Как и других производителей, меня также беспокоит то, что пчелы распространяют вирусы, и когда я ознакомился с решением от компании Arugga, я понял, что оно принесет значительное увеличение производства зимой, когда цены самые высокие, что обеспечит чрезвычайно быструю окупаемость инвестиций", – сказал Себастьян. Анттила, основатель и генеральный директор Agrifutura.

Agrifutura Oy выращивает 4,6 га помидоров, преимущественно черри.