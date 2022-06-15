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У Фінляндії у теплицях овочі будуть запилювати роботи
Agrifutura Oy, фінський виробник томатів, підписав угоду з ізраїльською компанією Arugga AI Farming про початок роботи роботів-запилювачів у своїх теплицях. Це особливо актуально взимку, коли довгими темними днями бджоли погано виконують свою роботу.
Про це повідомляє Еast-fruit.
Зазначається, що здорові та добрі помідори ростуть в результаті якісного запилення.
У Фінляндії через довгі темні дні взимку бджолам дуже важко запилювати рослини. Значить, є необхідність додаткового ручного запилення, що є дуже дорогим процесом і менш ефективним у порівнянні з природним запиленням влітку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Як і інших виробників, мене також турбує те, що бджоли розповсюджують віруси, і коли я ознайомився з рішенням від компанії Arugga, я зрозумів, що воно принесе значне збільшення виробництва взимку, коли ціни найвищі, що забезпечить надзвичайно швидку окупність інвестицій", – сказав Себастьян. Антіла, засновник та генеральний директор Agrifutura.
Agrifutura Oy вирощує 4,6 га помідорів, переважно черрі.