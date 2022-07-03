В июне Украина экспортировала 2,7 млн тонн агропродукции, - УКАБ

В июне Украина экспортировала 2,7 млн тонн аграрной продукции, что на 30% больше чем в мае. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

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Согласно сообщению структура экспорта агропродукции в мае выглядела следующим образом:

- зерновых культур было экспортировано 1,4 млн тонн (кукуруза – 86%, пшеница – 10%, ячмень – 3%). Прирост экспорта зерновых культур к показателю в прошлом месяце составил 23%;

- экспорт масличных культуры составил 642,5 тыс. тонн (семена подсолнечника – 84%, сои – 14%, рапса – 2%). Прирост по сравнению с маем составил 52%;

- экспорт растительных масел – 298,5 тыс. тонн (подсолнечное масло – 94%, соевое масло – 6%). Прирост к маю составил 45%;

- экспорт жмыха после извлечения растительных масел – 139,1 тыс. тонн (подсолнечный жмых – 81%, соевый жмых – 19%). Прирост к маю составил 20%.

В сообщении сказано, что наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника. Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не являлись экспортно ориентированной культурой.

Практически весь объем перерабатывался в Украине, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Ситуация сейчас изменилась и начал расти именно экспорт семян.

Что касается географии экспорта, то она существенно изменилась с начала войны. Если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет, то сейчас основными покупателями продукции АПК являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция.

"Хотя с каждым месяцем объемы экспорта по альтернативным путям растут, однако темпы все еще остаются низкими и не могут заменить морские пути. Поэтому экспорту агропромышленной продукции необходимо предоставлять приоритет при осуществлении отгрузок не морскими путями, чтобы уберечь такое важное направление экономики Украины, пока не разблокированы морские порты. Без налаживания экспорта всей производимой продукции у аграриев не будет достаточно средств для сбора уже посеянных культур, а тем более для следующей посевной 2023 года", — сказано в сообщении.

Напомним, в 2021/2022 маркетинговом году Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на сумму 22,2 млрд долларов.