У червні Україна експортувала 2,7 млн. тонн агропродукції, - УКАБ

У червні Україна експортувала 2,7 млн. тонн аграрної продукції, що на 30% більше ніж у травні. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідно до повідомлення структура експорту агропродукції у травні виглядала так:

- зернових культур було експортовано 1,4 млн. тонн (кукурудза – 86%, пшениця – 10%, ячмінь – 3%). Приріст експорту зернових культур до показника минулого місяця становив 23%;

- експорт олійних культур становив 642,5 тис. тонн (насіння соняшнику – 84%, сої – 14%, ріпаку – 2%). Приріст порівняно з травнем становив 52%;

- експорт рослинних олій – 298,5 тис. тонн (соняшникова олія – 94%, соєва олія – 6%). Приріст до травня становив 45%;

- експорт макухи після вилучення рослинних олій – 139,1 тис. тонн (соняшникова макуха – 81%, соєва макуха – 19%). Приріст до травня становив 20%.

У повідомленні сказано, що найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику. Для українського ринку насіння соняшнику ніколи не було експортно орієнтованою культурою.

Практично весь обсяг перероблявся в Україні, а тоді вже експортувалася олія. Ситуація зараз змінилася і почав зростати саме експорт насіння.

Що ж до географії експорту, вона істотно змінилася початку війни. Якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет, то нині основними покупцями продукції АПК є європейські країни, які знаходяться поряд з Україною: Румунія, Польща, Болгарія та Туреччина.

"Хоча з кожним місяцем обсяги експорту альтернативними шляхами зростають, проте темпи все ще залишаються низькими і не можуть замінити морські шляхи. Тому експорту агропромислової продукції необхідно надавати пріоритет при здійсненні відвантажень не морськими шляхами, щоб уберегти такий важливий напрям економіки України, поки не розблоковано морські порти. Без налагодження експорту всієї продукції у аграріїв не буде достатньо коштів для збирання вже посіяних культур, а тим більше для наступної посівної 2023 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у 2021/2022 маркетинговому році Україна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних на суму 22,2 млрд доларів.