Возвращение к кукурузе: как аграрии обретают стабильность в нестабильном мире

Тесно сотрудничая с агропроизводителями, можно заметить, что хозяйства постепенно адаптируются к новым реалиям и продолжают свою деятельность, несмотря на продолжающиеся вызовы войны, неопределенность и риски. В 2022-2024 годах аграрии активно искали оптимальные решения для ведения хозяйств: экспериментировали с выращиванием разных, в том числе нишевых культур, а также оптимизировали затраты на средства защиты растений. В то же время, ключевые для Украины культуры — кукуруза, подсолнечник, озимые зерновые и рапс — остаются основой посевных площадей.

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Весенняя посевная кампания подтвердила эту тенденцию. Впрочем, каждый сезон в военное время имеет свои особенности. Так, в 2024-2025 маркетинговом году мы наблюдаем более раннюю подготовку агропроизводителей: значительная часть хозяйств заранее закупила посевной материал и средства защиты растений. Такой подход может свидетельствовать о росте уверенности в инвестировании в проверенные решения, обеспечивающие стабильность и эффективность ведения хозяйства.

Основным трендом весенней кампании 2025 года является рост спроса на кукурузу. Еще недавно эта культура считалась одной из самых сложных для выращивания — из-за высокой себестоимости сушки, проблем с экспортом и низких закупочных цен. Однако ситуация постепенно изменилась. По сравнению с предыдущими сезонами цены на зерно выросли: по состоянию на начало мая по данным агентства УкрАгроКонсалт кукуруза в портах тяготела до 230 долларов США за тонну, а урожай, несмотря на сложные погодные условия, во многих регионах соответствовал ожиданиям. Относительная стабильность логистики также способствовала росту спроса. Все это позволило аграриям заранее определиться с планами весной, увереннее планировать работу в условиях войны и инвестировать в семена и средства защиты. В частности, мы наблюдали рост спроса на семена и средств защиты растений от Corteva – в целом продажи Corteva за первый квартал выросли на 4% по отношению к первому кварталу прошлого года, что является явным свидетельством готовности фермеров выбирать инновационные продукты для развития своего производства.

Одним из факторов, которые могли повлиять на рост интереса к кукурузе в этом сезоне, стали результаты выращивания сои в 2024 году: в ряде регионов из-за засушливой погоды урожайность этой культуры оказалась ниже ожиданий, что могло подтолкнуть часть хозяйств вернуться к более традиционной для них кукурузе. Кроме того, не исключено, что дополнительным фактором стало повреждение посевов озимого рапса из-за неблагоприятных погодных условий — это заставило некоторых аграриев пересмотреть структуру площадей и предпочесть яровые культуры, в частности кукурузу.

Подсолнечник, который на протяжении первых лет полномасштабной войны сохранял стабильные позиции, продолжает оставаться одной из экономически привлекательных культур. Спрос на него сохраняется, что свидетельствует об уверенности аграриев в его доходности. Важную роль играет также развитый внутренний перерабатывающий рынок, обеспечивающий устойчивый спрос.

Показателен и рынок средств защиты. Уже в 2024 году фермеры использовали больше средств защиты, чем годом ранее. А сезон 2025 начался еще активнее. Он демонстрирует высокий уровень заинтересованности агропроизводителей в качественных решениях по защите посевов. Спрос стабильно держится как на проверенных продуктах, так и на инновационных решениях, в частности для кукурузы, что свидетельствует о готовности инвестировать в сохранение потенциала урожая. Общие тенденции отгрузок напоминают довоенные сезоны, что позволяет с осторожным оптимизмом говорить об определенной положительной динамике.

Все эти факты свидетельствуют о более взвешенном подходе агропроизводителей: вместо ориентации исключительно на краткосрочную экономию все больше хозяйств стремятся найти баланс между текущими затратами и долгосрочным результатом, понимая, что инвестиции в качественные решения напрямую влияют на урожайность и стабильность бизнеса.

Однако эти тенденции не касаются аграриев прифронтовых территорий, которые и дальше работают в условиях тотальной неопределенности. Они не могут планировать и закупать заранее, хранить зерно в ожидании лучшей цены, а также остро ощущают нехватку персонала. Впрочем, дефицит кадров является главным сдерживающим фактором для производителей по всей стране — в конце 2024 года на это указали 20% агропредприятий, согласно данным Госстата.

Агросектор остается одной из ключевых отраслей украинской экономики как по вкладу в ВВП, так и по объемам экспорта. В январе-марте 2025 года агропродукция обеспечила более 60% валютной выручки страны. И это результат ежедневного, самоотверженного труда фермеров, которые, несмотря на все риски и опасности, неустанно работают и тем самым поддерживают экономическую устойчивость государства.