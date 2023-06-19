Заявленная кредитором Argentem Creek Partners пропажа 400 тыс. тонн зерна является чистой манипуляцией – GNT Group

Заявленная кредитором Argentem Creek Partners (ACP) пропажа 400 тыс. тонн зерна из элеваторов холдинга GNT Group является чистой манипуляцией. Об этом в комментарии "Апострофу" заявили владельцы холдинга Сергей Гроза и Владимир Науменко.

По их словам, кредиторы для достижения PR-эффекта и оправдания своей позиции в судах намеренно объединяют два отдельных, не связанных между собой "зерновых эпизода": хранение залогового зерна и трейдинг зерна GNT Group, по которому нет каких-либо обязательств перед кредиторами. Ведь кроме ведения стивидорного бизнеса, холдинг торгует агропродукцией.

Как вспоминают владельцы, из-за блокирования россиянами экспорта в начале войны GNT Group, как и других украинских компаний, кроме зерна в порту приходилось хранить на внутренних элеваторах зерно урожая 2021 года. Всего компания имела в хранилищах в Винницкой и Кировоградской областях около 170-175 тыс. т кукурузы, 10 тыс. т пшеницы и 65 тыс. т семян подсолнечника.

С целью диверсификации рисков, связанных с продолжительностью переговоров относительно начала работы зернового коридора, часть кукурузы (чуть больше 90 тыс. т из примерно 170-175 тыс. т) была продана по бартерной операции на внутреннем рынке в обмен на подсолнечное масло. Масло не портится так быстро как зерно и оно более ликвидно.

Остальные немногим более 80 тыс. тонн кукурузы было продано на экспорт через Одесский порт с открытием зернового коридора. Также компания реализовала порядка 10 тыс. тонн пшеницы, которая тоже хранилась на внутренних элеваторах.

Такая же процедура, как и с обменом кукурузы, по данным компании, была проведена с семенами подсолнечника. До начала второй фазы войны с РФ GNT Group хранил на внутренних элеваторах около 65 тыс. т этой продукции. Подсолнечник очень скоропортящийся товар и цены на него на мировом рынке в то время упали в несколько раз.

"То есть компания осуществила ряд торговых операций с сельхозпродукцией, которые позволили нам в результате получить определенную коммерческую выгоду. Это происходило в сверхсложных условиях неопределенности и ряда проблем, связанных с войной. Частью наших бизнес-решений я горжусь. В общем, речь идет об операциях с около 250 тыс. тонн зерновых культур и семян подсолнечника Если добавить к ним зерно, хранившееся в порту, тогда и получится в сумме около тех же 400 тыс. т. Но из них только 116 тыс. тонн были в залоге и имеют отношение даже не к ACP, а к Innovatus (Innovatus Capital Partners – еще один кредитор GNT Group. – Ред.), – рассказал изданию Владимир Науменко.

Как говорят в GNT Group, именно этой цифрой примерно в 400 тыс. тонн и спекулирует в СМИ региональный директор Argentem Джон Паттон, чтобы оправдать свою позицию по принудительному взысканию долга с захватом всех активов GNT Group. В ACP почему-то утверждают, что все эти зерна на сумму $130 млн были списаны, а потому действия украинцев непрозрачны и являются якобы доказательством махинаций. Хотя все финансово хозяйственные документы свидетельствуют о другом.

Напомним, в декабре 2022 года кредитор Argentem Creek Partners заявил о принудительном взыскании кредита в $75 млн (плюс процента) с GNT Group. И стал пытаться установить контроль над всем бизнесом холдинга. ACP владеет и управляет фондами-кредиторами ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP (фонды находятся на Каймановых островах).

Холдинг GNT Group владеет крупным зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту (больше известен на рынке под названием "Олимпекс") и является трейдером агропродукции.

Ключевое обвинение иностранных кредиторов, на котором строится вся аргументация в пользу таких агрессивных действий: вроде бы GNT Group незаконно утилизировал 400 тыс. тонн зерна и семян подсолнечника на $130 млн.

При этом ACP в качестве залога имел только корпоративные права GNT Group, а не зерно. Другой кредитор, Innovatus Capital Partners,кроме корпоративных прав получил в залог немногим более 100 тыс. тонн зерна, которое находилось на портовом элеваторе. Из-за нападения России и блокировки экспорта весной 2022 года зерно в порту было повреждено. Для инспекции была привлечена известная международная инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas, задокументировавшая порчу зерна из-за его увлажнения.

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