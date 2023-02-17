Кредиторы пытаются захватить активы GNT Group – заявление холдинга

Украинский холдинг GNT Group заявляет, что зарегистрированный в оффшоре на Каймановых островах кредитор Argentem Creek Partners и его агент Madison Pacific Trust Ltd, зарегистрированный в другом оффшоре – Гонконге, пытаются присвоить его активы, но уже проиграли целый ряд судов.

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Об этом говорится в пресс-релизе GNT Group.

В GNT Group отмечают, что успешно отстаивают свои права и интересы в украинских и международных судах.

В частности, Международный суд – Кипрский Окружной суд Никосии – запретил Argentem Creek Partners и Madison Pacific Trust Ltd продавать зерновой терминал ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" (дочернее предприятие GNT Group), мешать его работе или пытаться захватить контроль над деятельностью.

Украинские суды – Западный апелляционный хозяйственный суд и Печерский районный суд Киева – также встают на сторону представителей украинского холдинга.

Западный апелляционный хозяйственный суд остановил действие решения проведенного Madison Pacific Trust Ltd общего собрания, на котором был незаконно уволен директор ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", а юридическое лицо общества портовой инфраструктуры перенесено из Одессы во Львов.

Печерский районный суд отменил меры обеспечения по заявлению ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

"GNT Group продолжает поддерживать функционирование зернового терминала, обслуживающего "Зерновой коридор", и стабильно выполняет свои обязательства перед партнерами и контрагентами", - говорится в заявлении украинской компании.

Напомним, что украинский холдинг GNT Group работает уже 25 лет. По информации на сайте холдинга, за это время было привлечено более 80 миллионов долларов инвестиций. На сегодняшний день GNT Group входит в десятку крупнейших экспортеров в Украину, а на предприятиях холдинга работают 1500 специалистов.