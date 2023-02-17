Кредитори намагаються захопити активи GNT Group – заява холдингу

Український холдинг GNT Group заявляє, що зареєстрований в офшорі на Кайманових островах кредитор Argentem Creek Partners та його агент Madison Pacific Trust Ltd, зареєстрований в іншому офшорі – Гонконзі, намагаються привласнити активи його, але вже програли цілу низку судів.

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Про це йдеться у пресрелізі GNT Group.

У GNT Group наголошують, що наразі успішно відстоюють свої права та інтереси в українських та міжнародних судах.

Зокрема, Міжнародний суд – Кіпрський Окружний суд Нікосії – заборонив Argentem Creek Partners та Madison Pacific Trust Ltd продавати зерновий термінал ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (дочірнє підприємство GNT Group), заважати його роботі або намагатися захопити контроль над діяльністю.

Українські суди – Західний апеляційний господарський суд та Печерський районний суд м. Києва – також встають на бік представників українського холдингу.

Західний апеляційний господарський суд зупинив дію рішення проведених Madison Pacific Trust Ltd загальних зборів, на яких було незаконно звільнено директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", а юридичну особу товариства портової інфраструктури перенесено з Одеси до Львова.

В свою чергу Печерський районний суд скасував заходи забезпечення за заявою ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

"GNT Group продовжує підтримувати функціонування зернового терміналу, що обслуговує "Зерновий коридор", та стабільно виконує свої зобов’язання перед партнерами та контрагентами", - йдеться у заяві української компанії.

Нагадаємо, що український холдинг GNT Group працює вже 25 років. За інформацією на сайті холдингу, за цей час було залучено понад $80 мільйонів доларів інвестицій. Станом на сьогодні GNT Group входить в десятку найбільших експортерів в Україні, а на підприємствах холдингу працюють 1500 фахівців.