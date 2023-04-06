Ford сократит сложность линейки своих продуктов

Ford планирует значительное снижение сложности своей линейки продуктов, начиная с 2024 модельного года. Об этом заявил руководитель отдела разработки продукции автопроизводителя Джим Баумбик, передает Reuters.

В то же время компания планирует разработать больше вариантов определенных модельных рядов авто, таких как внедорожник Bronco, поскольку они дают на 30% больше прибыли по сравнению с базовой моделью.

Также Ford планирует увеличить мощность, чтобы создать большее количество компактных пикапов Maverick.

В свою очередь исполнительный директор Ford Джим Фарли сказал, что линейка продуктов компании и архитектуры авто слишком сложная и дорогая. Фирма сокращает миллиарды операционных расходов после того, как прибыль автопроизводителя в 2022 году не оправдала ожиданий инвесторов.

Напомним, недавно Ford дополнил линейку пикапа Ranger в Европе. Компания представила новые внедорожники Wildtrak X и Tremor. Что изменилось в обновленных моделях – читайте здесь.