На украинском рынке появился новый премиальный кроссовер Maserati

В Киеве представили новый автомобиль класса «Люкс» от известного итальянского бренда – Maserati Grecale. Заказать тест-драйв и выбрать свой автомобиль можно уже в официальном автосалоне Maserati.

Maserati Grecale – полноприводный 4,85-метровый кроссовер с плавными формами и элегантным дизайном, идеально сочетающий в себе роскошность, комфорт и спортивность. В настоящее время в Украине представлены две версии Grecale — GT и Modena, отобранные по принципу «максимум комфорта и роскоши доступной стоимости».

Автомобиль предлагается в 4 цветных вариациях. Салон украшен дорогой высококачественной кожей красного или черного цвета на выбор. Grecale оснащен новейшими двигателями с системой мягкого гибрида MHEV, объемом 2,0 л. и мощностью 300 л. (вариация GT) или 330 л. (вариация Modena). Для индивидуального заказа доступен Grecale Trofeo с высокопроизводительным 3,0-л двигателем V6 Nettuno на 530 л.с. Подробная информация о Maserati Grecale представлена на сайте бренда.

Производитель и дистрибьютор Maserati в Украине традиционно предлагают поклонникам легендарного итальянского бренда возможность выбрать свой Maserati из имеющихся в официальных автосалонах или воплотить в жизнь индивидуальное видение своего роскошного спортивного автомобиля и заказать собственную эксклюзивную конфигурацию желаемой модели актуальной люксовой линейки Maserati.



Заказать новый люксовый Maserati Grecale или создать свой уникальный, выбрав опциональное наполнение, материалы отделки салона авто, цвет и другие детали по своему вкусу, можно у официального импортера Maserati в Украине — «ГРАНД АВТОМОТОВ УКРАИНА», входящего в состав Корпорации «УкрАВТО». Как отметил генеральный директор компании-импортера Владимир Козюба: « В 2024 году происходит перезагрузка бренда Maserati в Украине – обновление модельного ряда и создание еще большего комфорта на пути клиентов к идеальным роскошным автомобилям Maserati в соответствии с корпоративными стандартами бренда – высокое качество, безупречный сервис, инновации, роскошь и страсть. Очень символично, что перезагрузка начинается с модели Grecale, столь долгожданной на нашем рынке» .

В компании также анонсировали новые модели, которые ожидаются в Украине во втором полугодии 2024 года: электрическая версия Grecale – Folgore, которая с итальянской переводится как «молния», культовый GranTurismo и супер-спортивные MC20 купе и MC20 кабриолет.