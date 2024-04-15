На українському ринку з’явився новий преміальний кросовер Maserati

В Києві презентували новий автомобіль класу «Люкс» від відомого італійського бренду – Maserati Grecale. Замовити тест-драйв і обрати свій автомобіль вже можна в офіційному автосалоні Maserati

Maserati Grecale — повнопривідний 4,85-метровий кросовер з плавними формами і елегантним дизайном, який ідеально поєднує в собі розкішність, комфорт та спортивність. Наразі в Україні представлені дві версії Grecale — GT та Modena, відібрані за принципом «максимум комфорту та розкоші за доступну вартість».

Автомобіль пропонується у 4-х кольорових варіаціях. Салон оздоблений дорогою високоякісною шкірою червоного або чорного кольору на вибір. Grecale оснащений найновішими двигунами з системою «м’якого» гібриду MHEV, об’ємом 2,0 л. і потужністю 300 к.с. (варіація GT) або 330 к.с. (варіація Modena). Для індивідуального замовлення доступний Grecale Trofeo з високопродуктивним 3,0-л двигуном V6 Nettuno на 530 к.с. Детальна інформація про Maserati Grecale представлена на сайті бренду.

Виробник та дистриб'ютор Maserati в Україні традиційно пропонують прихильникам легендарного італійського бренду можливість обрати свій Maserati із наявних в офіційних автосалонах або втілити в життя індивідуальне бачення свого розкішного спортивного автомобіля та замовити власну ексклюзивну конфігурацію бажаної моделі актуальної люксової лінійки Maserati, йдеться в релізі компанії.



Замовити новий люксовий Maserati Grecale, або створити свій унікальний, обравши опціональне наповнення, матеріали обробки салону авто, колір та інші деталі на свій смак, можна у офіційного імпортера Maserati в Україні — «ГРАНД АВТОМОТІВ УКРАЇНА», що входить до складу Корпорації «УкрАВТО». Як зазначив генеральний директор компанії-імпортера Володимир Козюба: «У 2024 році відбувається перезавантаження бренду Maserati в Україні – оновлення модельного ряду та створення ще більшого комфорту на шляху клієнтів до ідеальних розкішних автомобілів Maserati у відповідності з корпоративними стандартами бренду – висока якість, бездоганний сервіс, інновації, розкіш та пристрасть. Дуже символічно, що перезавантаження починається з моделі Grecale, такої довгоочікуваної на нашому ринку».

В компанії також анонсували нові моделі, які очікуються в Україні у другому півріччі 2024 року: електричну версію Grecale – Folgore, що з італійської перекладається як «блискавка», культовий GranTurismo і супер-спортивні MC20 купе та MC20 кабріолет.