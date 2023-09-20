Ставки вниз, продажи – вверх. Как изменилось автокредитование в 2023 году

В ближайшие 1-1,5 месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2-3 и. п., и в зависимости от размера первого взноса и срока ссуды они будут составлять до 12% годовых.

Такие существенные изменения в автокредитовании, прежде всего, связаны с сентябрьским снижением учетной ставки до 20% и прогнозом НБУ относительно ее дальнейшего снижения до конца года до 18%.

Следует сказать, что снижение учетной ставки является стимулом для снижения почти всех кредитных банковских программ, и в частности автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут более "дешевыми". Соответственно рост доступности кредитов отразится на росте продаж. А стабильный валютный курс и постепенное развитие экономики, прямо и косвенно влияющих на доходы граждан, будет стимулировать коммерческие банки к принятию быстрых решений о снижении ставок, расширении партнерских программ, увеличении автопартнеров. И самое главное: почти все решения будут направлены на то, чтобы у потенциального покупателя автомобиля был достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов.

Как продают и покупают

С начала года, особенно в летний период, наблюдается достаточно положительная динамика продаж новых автомобилей в кредит: по состоянию на начало сентября в общей структуре продаж количество автомобилей, приобретенных с помощью кредита, уже составляет более 12% против 8% в начале текущего года. При этом по сравнению с началом 2023 года автокредитование выросло более чем в 3 раза: по итогам августа количество "кредитных" продаж новых автомобилей составило 943 шт. против 316 шт. в январе.

По нашему прогнозу, к концу года количество приобретенных автомобилей в кредит может возрасти до 1500 шт. на месяц.

По состоянию на начало сентября 5 автобрендов, которые чаще всего покупают с помощью кредитов, выглядит так:

SKODA (более 20% от общего количества приобретенных авто в кредит);

RENAULT (20%); VOLKSWAGEN (17%);

TOYOTA (17%);

BMW (13–15%).

Доля же приобретенных авто в кредит автомобилей других брендов составляет около 11-13%.

На мой взгляд, до конца года популярность брендов существенно не изменится. Ведь выбор бренда и модели напрямую зависит от нескольких важных показателей:

широкий ассортимент автомобильного бренда и привлекательные условия кредитования;

стоимость постгарантийного обслуживания (цена на запчасти и стоимость техобслуживания, наличие конкурентного количества сертифицированных СТО);

возможность продать автомобиль на вторичном рынке по цене до 50-60% от его первоначальной стоимости (в зависимости от пробега и срока пользования автомобилем, но не более 3 лет).

Замечу, что в общей структуре спроса по сравнению с маем-июнем глобальных изменений не произошло: около 22-25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от $30 тыс. до $45 тыс., 20% "кредитных" автомобилей составляют премиум авто стоимостью $100 тыс. и выше, 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью $16-18 тыс.

3 главных совета тем, кто планирует впервые приобрести авто в кредит

1. Обратиться в банк/финучреждение, которое может предложить минимум 2-3 варианта автокредитов (кредитные программы с разными условиями приобретения автомобиля, как по размеру первого взноса, так и по сроку его погашения (на данный момент первый взнос почти по всем программам составляет от 20). % стоимости авто, кроме условий кредитования в сети Группы Компаний АИС, которая предлагает программы с первым взносом от 10%).

2. Банк/финучреждение должно предложить достаточно широкую "линейку" партнерских программ с разными автобрендами по категориям "эконом", "бизнес", "премиум".

3. Следует ориентироваться на соотношение ценовой категории авто с условиями кредитной программы, чтобы выплаты по ней не превышали 30% от ежемесячного дохода заемщика.

Сейчас экономическая конъюнктура достаточно благоприятна не только для развития автокредитования, но и для роста количества граждан, которые решат впервые в жизни воспользоваться автокредитами. Ожидается, что до конца года количество украинцев, впервые покупающих авто в кредит, может составить до 10-15% от общего количества "кредитных" приобретений новых автомобилей.