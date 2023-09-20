Ставки вниз, продажі - вгору. Як змінилося автокредитування у 2023 році

У найближчі 1-1,5 місяця середні ставки за автокредитами можуть знизитися на 2-3 в. п., і залежно від розміру першого внеску та терміну позики вони складатимуть до 12% річних.

Такі суттєві зміни в автокредитуванні насамперед пов’язані з вересневим зниженням облікової ставки до 20% та прогнозом НБУ щодо її подальшого зниження до кінця року до 18%.

Варто сказати, що зниження облікової ставки є стимулом для зниження майже всіх кредитних банківських програм, і зокрема автокредитування, адже залучені фінансові ресурси стануть більш "дешевими". Відповідно зростання доступності кредитів позначиться на зростанні продажів. А стабільний валютний курс та поступовий розвиток економіки, що прямо та опосередковано впливають на доходи громадян, стимулюватиме комерційні банки до прийняття швидких рішень про зниження ставок, розширення партнерських програм, збільшення автопартнерів. І найголовніше: майже всі рішення будуть спрямовані на те, щоб у потенційного покупця автомобіля був досить широкий вибір як кредитних умов, так і автобрендів.

Як продають і що купують

З початку року, особливо в літній період, спостерігається досить позитивна динаміка продажів нових автівок в кредит: станом на початок вересня в загальній структурі продажів кількість автомобілів, придбаних за допомогою кредиту, вже складає понад 12% проти 8% на початку поточного року. При цьому, порівняно з початком 2023 року, автокредитування зросло більш як у 3 рази: за підсумками серпня кількість "кредитних" продажів нових автівок склала 943 шт. проти 316 шт. у січні.

За нашим прогнозом, до кінця року кількість придбаних автомобілів у кредит може зрости до 1500 шт. на місяць.

Станом на початок вересня 5-ка автобрендів, які найчастіше купують за допомогою кредитів, має такий вигляд:

SKODA (понад 20% від загальної кількості придбаних авто в кредит);

RENAULT (20%); VOLKSWAGEN (17%);

TOYOTA (17%);

BMW (13-15%).

А частка придбаних авто в кредит автомобілів інших брендів складає близько 11-13%.

На мою думку, до кінця року популярність брендів істотно не зміниться. Адже вибір бренду і моделі на пряму залежить від кількох важливих показників:

широкий асортимент (модельний ряд) автомобільного бренду та привабливі умови кредитування;

вартість постгарантійного обслуговування (ціна на запчастини та вартість техобслуговування, наявність конкурентної кількості сертифікованих СТО тощо);

можливість продати автівку на вторинному ринку за ціною до 50-60% від її початкової вартості (залежно від пробігу та терміну користування автомобілем, але не більшим за 3 роки).

Зауважу, що в загальній структурі попиту, порівняно з травнем-червнем глобальних змін не відбулося: близько 22-25% автокредитів припадає на електромобілі та гібридні авто за ціною від $30 тис. до $45 тис., 20% "кредитних" автівок складають преміум авто вартістю $100 тис. і вище, 15% автокредитів видається на автомобілі вартістю $16-18 тис.

3 головні поради тим, хто планує вперше придбати авто у кредит

1. Звернутися до банку / фінустанови, що може запропонувати мінімум 2-3 варіанти автокредитів (кредитні програми з різними умовами придбання автомобіля, як за розміром першого внеску, так і за терміном його погашення (на разі перший внесок майже за всіма програмами становить від 20% вартості авто, за винятком умов кредитування у мережі Групи Компаній АІС, яка пропонує програми з першим внеском від 10%).

2. Банк/фінустанова має запропонувати досить широку "лінійку" партнерських програм з різними автобрендами за категоріями "економ", "бізнес", "преміум".

3. Варто орієнтуватися на співвідношення цінової категорії авто з умовами кредитної програми, щоб виплати за нею не перевищували 30% від щомісячного доходу позичальника.

Наразі економічна кон’юнктура є досить сприятливою не лише для розвитку автокредитування, а й для зростання кількості громадян, що вирішать вперше в житті скористатися автокредитами. Очікується, що до кінця року кількість українців, що вперше купуватимуть авто в кредит, може скласти до 10-15% від загальної кількості "кредитних" придбань нових автомобілів.