Банк Конкорд перешел в разряд крупных с показателями: 150 млн налогов и помощь ВСУ больше чем на 100 млн

В прошлом году банк Конкорд заплатил более 151 млн грн налогов и сборов. Это позволило банку перейти на учет из обычной налоговой в Офис управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Об этом сообщил глава Правления ConcordBank Юрий Задоя.

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Он также добавил, что дополнительно банк направил 104 млн грн на благотворительные проекты и поддержку ВСУ: «Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы направляли на это до 50% прибыли. За год полномасштабного вторжения Конкордбанк перечислил на благотворительные проекты для защиты Украины и поддержки ВСУ более 104 млн грн».

Благодаря этим средствам было выполнено почти 250 запросов от военных подразделений. Им было передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и др.

Что касается уплаты налогов и сборов государству, они распределились следующим образом: 141 млн грн составили налоги и почти 10,7 млн грн - обязательные взносы и сборы в бюджет.

Эти показатели позволили перевести ConcordBank с учета в обычной налоговой в Офис крупных налогоплательщиков.

«Для нас это маркер успешности. Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система, к тому же, является стратегически важной сферой, поэтому этот «фронт» важно держать», – отметил Юрий Задоя.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году ConcordBank профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, двух украинских БПЛА «Чаклун», а также «Кажан» и др.

В прошлом году банк Конкорд\ConcordBank был включен в список «25 ведущих банков Украины во время войны» (Financial Club). В этом рейтинге по более чем 100 оценочным показателям банк занял 15-е место среди коммерческих и государственных банков.