Банк Конкорд перейшов до розряду великих з показниками: 150 млн податків та благодійність на понад 100 млн

За підсумками минулого року банк Конкорд сплатив понад 151 млн грн податків і зборів. Це дозволили банку перейти на облік зі звичайної податкової до офісу управління ДПС з роботи з великими платниками податків. Про це повідомив голова Правління банку Конкорд Юрій Задоя.

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Він також додав, що додатково банк спрямував 104 млн грн на благодійні проєкти та підтримку ЗСУ: «Підтримка ЗСУ стала головним напрямом благодійності, у деякі місяці ми спрямовували на це до 50% прибутку. За рік повномасштабного вторгнення ConcordBank перерахував на благодійні проєкти для захисту України та підтримки ЗСУ понад 104 млн грн».

Завдяки цим коштам було виконано майже 250 запитів від військових підрозділів. Їм було передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо.

Що ж стосується сплати податків і зборів державі, вони розподілилися наступним чином: 141 млн грн склали податки і майже 10,7 млн грн - обов’язкові внески і збори до бюджету.

Ці показники дозволили перевести банк Конкорд з обліку звичайної податкової до Офісу великих платників податків.

«Для нас це маркер успішності. Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей «фронт» важливо тримати», – зазначив Юрій Задоя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2022 році ConcordBank профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, двох українських БПЛА «Чаклун», а також «Кажан» та ін.

Минулого року ConcordBank \ банк Конкорд було включено до списку «25 провідних банків України під час війни» (Financial Club). У цьому рейтингу за понад 100 показниками оцінювання банк посів 15-е місце серед комерційних і державних банків.