Банк, который всегда с тобой: топ-кейсы онлайн банкинга

Отечественные банки продолжают миграцию в онлайн, а конкуренция среди лидеров обостряется. Delo.ua определило финучреждения с сильнейшими позициями в онлайн-банкинге.

По итогам рейтинга ТопФинанс, который ежегодно проводится журналом Топ100. Рейтинг самых крупных” и деловым порталом Delo.ua номинацию “Лучший онлайн-банкинг” возглавили ПУМБ, Универсал Банк и Сенс Банк (см. “ТОП-5”.. .).

В эпоху онлайн-банкинга качество мобильного приложения напрямую определяет конкурентоспособность банка как минимум в розничном бизнесе. Прежде всего речь идет о том, может ли физическое лицо стать клиентом того или иного банка дистанционно, без физического посещения отделения. Количество игроков, предоставляющих такую опцию, постоянно растет. Если еще несколько лет назад, такие банки можно было пересчитать по пальцам одной руки, то сейчас их больше десятка. Если быть точным – 14. Существенный прогресс имел место, в частности, в прошлом году.

Именно отдаленная идентификация клиентов – один из трендов-2023. Участники рынка констатируют, что с началом войны существенно возрос интерес банков в продуктах и сервисах, связанных с удаленной идентификацией. Речь идет как об имеющихся клиентах, которые должны проходить повторную (очередную) идентификацию, так и новых клиентах, которые хотят получать продукты банка, но не могут или не имеют желания посещать отделения.

Рейтинг приложений

В медиа довольно часто можно встретить разнообразные рейтинги банковских приложений, которые довольно субъективны. Заслуживает внимания анализ, который делает Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА). Эксперт, также входивший в состав жюри рейтинга ТопФинанс, уже несколько лет анализирует функции приложений украинских банков в рамках проекта «Явный покупатель».

В последний раз (весной 2023 г.) г-н Карпов проанализировал 10 крупнейших банков по количеству платежных карт. Вместе они обслуживали 96% всех активных карт украинцев. Больше всего набрал приложение виртуального monobank — розничный продукт Универсал банка, меньше всего – Сбербанка. Среди лидеров рынка эксперты также отмечают ПУМБ, с его приложением ПУМБ online, Сэнс Банк из Sense SuperApp и ПриватБанк, из Приват-24.

Банка или конверт

Фишка военного времени от monobank – это знаменитая "банка". Этим инструментом пользуются для сборов на ВСУ как волонтеры, так и обычные физлица. По данным банка, на банки собрали более 40 млрд. грн. Для сравнения: портфель средств физлиц Универсал Банка (на базе которого работает mono) составляет 65 млрд грн.

Однако конкуренты не покоятся на лаврах. В начале этого года Приват ввел свой инструмент для организации собрания – Конверт. Но, кажется, это произошло поздно. Вытеснить «банки» с помощью «конверта» будет очень тяжело.

Военные облигации

Еще один момент – в мобильном приложении государственного Привата до сих пор отсутствует возможность покупки военных облигаций. Это возможно только через веб-сайт, который также сильно поднимает конкурентность приложения.

Следует отметить, что национализированный в прошлом году Сенс Банк имеет наилучшее предложение по военным облигациям (ОВГЗ), доступным как в гривне, так и в долларах и евро. Как известно, на валютных ПО можно зарабатывать 3-4% годовых без налогов, в то время как по депозитам ставки – символические (близкие к нулю).

Кстати, «венгерский» ОТП Банк, мобильное приложение которого в рейтинге Карпова занял всего 8 место, в октябре прошлого года отчитался о запуске новинки. Стал первым банком, предоставившим своим клиентам возможность покупать ОВГЗ напрямую на аукционах Минфина. До этого, подобные сервисы предлагали только инвесткомпании, в частности ICU. Покупка теоретически позволяет получить максимально возможную доходность. Однако следует учитывать расходную часть в виде комиссий, которые могут « съесть» этот бонус, и даже больше, если сумма инвестиции незначительна. Кроме того, как видно из сообщения ОТП, уникальный сервис доступен онлайн только клиентам, предварительно открывшим счет в ценных бумагах в любом отделении банка.

Интересно, что три крупнейших банка с западным капиталом имеют примерно одинаковые отношения, которые уступают троице госбанков и трио банков с отечественными собственниками.

Продажа валюты

Одним из важных событий для онлайн-банкинга в прошлом году стало возобновление продаж безналичной инвалюты физическим лицам. Этот популярный сервис был заблокирован НБУ в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. Позже регулятор разрешил банкам продавать валюту клиентам, но только под депозиты на минимальный срок 3 месяца. И вот в конце августа 2023 года безусловная продажа валюты вернулась, правда с ограничением 50 тыс. грн на человека в месяц.

Банки, только раскручивающие свои «молодые» приложения, нередко привлекают клиентов выгодным курсом. Так, несколько игроков, в частности, Банк Южный, в ноябре прошлого года предлагали доллары по 36,99 грн/ USD .

Альтернатива отделению

Вообще в прошлом году смартфон все чаще становился альтернативой банковскому отделению. Скажем, в Сенс Банке мобильное приложение остается основной платформой для цифровых процессов, продаж и сервиса обслуживания клиентов: здесь обслуживается 70% клиентов и осуществляется 96% продаж. В ПУМБ – более 95% всех депозитов открывается онлайн. У Таскомбанка этот показатель составляет 70%. Таскомбанк усовершенствовал мобильное приложение, добавив опцию дистанционного получения выплаты гарантированного возмещения ФГВФЛ. До этого банками-агентами, которые производили дистанционные выплаты, были только Приватбанк, Укргазбанк, банк «Южный» и ПУМБ.

Что касается ПУМБУ, то банк в своем приложении сделал ставку на максимальный спектр услуг, которые действительно могут во многом заменить отделение. Из отношений ПУМБ Online имеет множество функций удобного онлайн-банкинга: переводы с карты на карту, оплату коммунальных услуг, пополнение счетов мобильных операторов без комиссии и т.д. Кроме того, доступно быстрое открытие виртуальных карт, депозитов и кредитов онлайн, получение выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и получение выписок. К тому же ПУМБ предлагает разные программы лояльности и кэшбек-программы банка и партнеров.

Следует отметить, что в октябре прошлого года в приложении "Действие" появился новый финансовый сервис. Он позволяет обанкротившемуся вкладчику банка получить возмещение на имеющуюся (или новую карточку) поддержку в одном из банков-агентов Фонда. Напомним: только за 2023 г. обанкротились 4 банка.