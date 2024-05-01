Банк, який завжди з тобою: топ-кейси онлайн банкінгу

Вітчизняні банки продовжують міграцію в онлайн, а конкуренція серед лідерів загострюється. Delo.ua визначило фінустанови з найсильнішими позиціями у онлайн-банкінгу.

За підсумками рейтингу ТопФінанс, який щорічно проводиться журналом “Топ100. Рейтинг найбільших” та діловим порталом Delo.ua номінацію “Найкращий онлайн-банкінг” очолили ПУМБ, Універсал Банк та Сенс Банк (див. “ТОП-5” ...).

В епоху онлайн-банкінгу, якість мобільного застосунку напряму визначає конкурентоздатність банку, як мінімум, у роздрібному бізнесі. Передусім, йдеться про те, чи може фізична особа стати клієнтом того чи іншого банку дистанційно, без фізичного відвідування відділення. Кількість гравців, що надають таку опцію постійно зростає. Якщо ще кілька років тому, такі банки можна було перерахувати на пальцях однієї руки, то зараз їх більше десятка. Якщо бути точним – 14. Істотний прогрес мав місце, зокрема, минулого року.

Саме віддалена ідентифікація клієнтів – один із трендів-2023. Учасники ринку констатують, що з початком війни суттєво зросла зацікавленість банків у продуктах і сервісах, пов’язаних із віддаленою ідентифікацією. Йдеться як про наявних клієнтів, які мають проходити повторну (чергову) ідентифікацію, так і про нових клієнтів, які хочуть отримувати продукти банку, але не можуть чи не мають бажання відвідувати відділення.

Рейтинг застосунків

У медіа доволі часто можна зустріти різноманітні рейтинги банківських застосунків, які є доволі суб’єктивними. Заслуговує на увагу аналіз, який робить Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (ЄМА). Експерт, який також входив до складу журі рейтингу “ТопФінанс”, вже кілька років аналізує функції застосунків українських банків у межах проєкту «Явний покупець».

Востаннє (навесні 2023 р) пан Карпов проаналізував 10 найбільших банків за кількістю платіжних карток. Разом вони обслуговували 96% усіх активних карток українців. Найбільше набрав застосунок віртуального monobank — роздрібний продукт Універсал банку, найменше – Ощадбанку. Серед лідерів ринку експерти також відмічають ПУМБ, з його застосунком ПУМБ online, Сенс Банк з Sense SuperApp та ПриватБанк, з Приват-24.

Банка чи конверт

Фішка воєнного часу від monobank – це знаменита «банка». Цим інструментом користуються для зборів на ЗСУ, як волонтери, так і звичайні фізособи. За даними банку, на банки вже зібрали більше 40 млрд. грн. Для порівняння: портфель коштів фізосіб Універсал Банку (на базі якого працює mono) становить 65 млрд грн.

Проте конкуренти не спочивають на лаврах. На початку цього року Приват запровадив свій інструмент для організації зборів – «Конверт». Але, видається, що це сталося запізно. Витіснити «банки» за допомогою «конверту» буде дуже важко.

Військові облігації

Ще один момент – у мобільному застосунку державного Привату досі відсутня можливість покупки військових облігацій. Це можливо лише через веб-сайт, що також неабияк підважує конкурентність застосунку.

Слід зазначити, що націоналізований минулого року Сенс Банк має найкращу пропозицію за військовими облігаціями (ОВДП), які доступні як у гривні, так і у доларах та євро. Як відомо, на валютних ВО можна заробляти 3-4% річних без податків, тоді як за депозитами ставки – символічні (близькі до нуля).

До речі, «угорський» ОТП Банк, мобільний застосунок якого у рейтингу Карпова посів лише 8 місце, у жовтні минулого року відзвітував про запуск новинки. Став першим банком, що надав своїм клієнтам можливість купувати ОВДП напряму на аукціонах Мінфіну. До цього, подібні сервіси пропонували лише інвесткомпанії, зокрема, ICU. Купівля напряму теоретично дозволяє отримати максимально можливу дохідність. Проте, слід враховувати витратну частину у вигляді комісій, які можуть «з’їсти» цей бонус, і навіть більше, якщо сума інвестиції незначна. Крім того, як видно з повідомлення ОТП, унікальний сервіс доступний онлайн лише клієнтам, які попередньо відкрили рахунок у цінних паперах у будь-якому відділенні банку.

Цікаво, що три найбільші банки з західним капіталом мають приблизно однакові за стосунки, які поступаються трійці держбанків та тріо банків з вітчизняними власниками.

Продаж валюти

Однією з важливих подій для онлайн-банкінгу минулого року стало відновлення продажів безготівкової інвалюти фізичним особам. Цей популярний сервіс був заблокований НБУ у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. Пізніше регулятор дозволив банкам продавати валюту клієнтам, але тільки під депозити на мінімальний термін 3 місяці. І ось наприкінці серпня 2023 року безумовний продаж валюти повернувся, щоправда з обмеженням 50 тис грн на особу на місяць.

Банки, що тільки-но розкручують свої «молоді» застосунки, нерідко приваблюють клієнтів вигідним курсом. Так, кілька гравців, зокрема, Банк Південний, у листопаді минулого року пропонували долари по 36,99 грн/USD.

Альтернатива відділенню

Взагалі, у минулому році смартфон дедалі частіше ставав альтернативою банківському відділенню. Скажімо, у Сенс Банку мобільний застосунок залишається основною платформою для цифрових процесів, продажів і сервісу з обслуговування клієнтів: тут обслуговується 70% клієнтів та здійснюється 96% продажів. У ПУМБ – понад 95% усіх депозитів відкривається онлайн. У Таскомбанку цей показник становить 70%. Таскомбанк удосконалив мобільний застосунок, додавши опцію дистанційного отримання виплати гарантованого відшкодування від ФГВФЛ. До цього банками-агентами, які проводили дистанційні виплати, були тільки Приватбанк, Укргазбанк, банк «Південний» та ПУМБ.

Щодо ПУМБУ, то банк у своєму застосунку зробив ставку на максимальний спектр послуг, які дійсно можуть багато в чому замінити відділення. Застосунок ПУМБ Online має безліч функцій зручного онлайн-банкінгу: перекази з картку на картку, оплату комунальних послуг, поповнення рахунків мобільних операторів без комісії тощо. Крім того, доступне швидке відкриття віртуальних карток, депозитів та кредитів онлайн, отримання виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та отримання виписок. До того ж ПУМБ пропонує різні програми лояльності та кешбек-програми банку та партнерів.

Слід зазначити, що у жовтні минулого року у застосунку «Дія» з’явився новий фінансовий сервіс. Він дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну (або нову картку) єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду. Нагадаємо: тільки за 2023 р збанкрутували 4 банки.