Банковское продвижение: Юлия Титуренко из банка «Пивденный»» о том, как создать кадровый резерв, развить персонал и работать со студентами

Предусматривая углубление кадрового кризиса, банк «Пивденный» вводит комплекс инновационных мер по усилению ключевых компетенций сотрудников. О важнейших шагах банка рассказывает начальник управления по работе с персоналом банка «Пивденный» Юлия Титуренко

Как ваша область отреагировала на масштабную трудовую миграцию и мобилизацию? Существует ли в вашей области кадровый дефицит и как его одолевает компания?

Банковская отрасль не стала исключением, кадровый дефицит задел и нас. Поиск усложнился по двум причинам: часть квалифицированных специалистов уехала из Украины, остальные не планируют менять работу. К тому же работодатели прилагают немало усилий, чтобы содержать ценных специалистов. Дефицит кадров преодолеваем в несколько шагов.

Во-первых, мы ввели инициативу «Гибкий офис», которая помогает большинству коллег, не задействованных в непосредственном обслуживании клиентов, работать дистанционно из любого уголка мира. Так что мы продолжили сотрудничество со всеми нашими коллегами, которые выехали за границу и желают сотрудничать с банком в дальнейшем. Это помогло нам сберечь ядро команды. Более того, у нас есть кейсы найма работников из-за границы среди уехавших украинцев.

Во-вторых, мы сфокусировались на кадровом резерве и работаем над программами развития внутри компании.

В-третьих, мы не прекратили активное сотрудничество с вузами: по-прежнему банк привлекает студентов на практику, лучшие из которых получают предложения по трудоустройству. Один из последних кейсов - мы наняли талантливого специалиста в департамент риск-менеджмента, который еще учится на последнем курсе университета.

И четвёртый, мы предлагаем своим коллегам настоящую защиту. В качестве объекта критической инфраструктуры и системного банка мы обеспечены бомбоубежищами, резервными мощностями электроэнергии и водоснабжения, гарантируем бронирование критических специалистов, и в этом отношении мы стали более привлекательными как работодатель на рынке.

Один из последних кейсов - мы наняли талантливого специалиста в департамент риск-менеджмента, который еще учится на последнем курсе университета.

Что предлагает ваша компания тем, кто хочет сделать карьеру в банковской отрасли? Как будет выглядеть путь в структуре компании и за какое время можно добиться первого звена менеджеров?

В банке внедрена инновационная система, предоставляющая максимально широкие возможности для карьерного развития. Любой сотрудник имеет возможности карьерного развития «360 градусов»: расти вертикально, двигаясь по карьерной лестнице; горизонтально – развиваться экспертно в конкретной отрасли или мигрировать в смежные; или вообще радикально изменять область профессиональной деятельности. Иными словами, с точки зрения развития карьеры мы являемся настоящим банком возможностей. Если компетенции, опыт, сильные стороны и человека органически вписываются в новую роль, банк предоставляет возможность реализовать потенциал.

Я являюсь типичным примером развития карьеры в не связанных между собой функциональных сферах. Еще два года назад работала в департаменте стратегического управления, но мои компетенции, сильные стороны и опыт позволили мне органически возглавить HR-функцию банка и стать HRD. И это не единственный пример, банк предоставляет такие возможности постоянно: 100% топ-менеджмента банка выросли внутри. Не уверена, что другие банки в Украине могут так похвастаться.

Мы являемся настоящим банком возможностей. Если компетенции, опыт, сильные стороны и человека органически вписываются в новую роль, банк предоставляет возможность реализовать потенциал.

Какие критерии определяют ответственного работодателя? Соответствуете ли вы этим характеристикам? Почему важно оставаться привлекательной компанией для работы на современном рынке труда?

Главные критерии – стабильность, забота, корпоративная культура и социальная ответственность. Мы уверены, что ответственный работодатель должен заботиться о физическом и ментальном здоровье сотрудников, выполнять свои обязательства по справедливому и своевременному вознаграждению, а также создавать условия для развития работников. Очень важно не стоять в стороне, помогать друг другу, создавать культуру взаимопомощи и поддержки.

Соответствует ли «Пивденный» этим критериям? Да, безусловно. Для физического здоровья наши сотрудники обеспечены медицинским страхованием, для поддержки ментального в банке работают два корпоративных психолога. С начала войны мы дважды пересматривали зарплаты: по сравнению с июлем 2022 г. они выросли в среднем на 35%. Также, несмотря на условия военного положения, банк выплатил премии сотрудникам и за 2021 год, и за 2022 год.

Ярким подтверждением нашей ответственности как работодателя и того, что мы двигаемся в правильном направлении, стало признание независимыми экспертами.

Ярким подтверждением нашей ответственности как работодателя и того, что мы двигаемся в правильном направлении, стало признание независимыми экспертами. Третий год подряд банк входит в рейтинг самых лучших работодателей по версии журнала Forbes и сайта Work.ua. Высокие оценки в этом году банк получил за «Ощущение защиты», и это по-настоящему неоценимо. Почти одновременно EY (Ernst & Young) признал наш банк одним из лучших работодателей банковской отрасли в 2022 году по результатам исследования среди студентов и профессионалов с опытом.

Важная вещь – жизнь за пределами офиса. Какие активности предлагает своим работникам ваша компания? Как ощущение локтя влияет на ежедневную работу?

До войны мы всегда вместе отмечали профессиональные праздники, устраивали детские дни в банке, проводили ярмарки и конкурсы, путешествовали. Сейчас мы сфокусировались на социально значимых инициативах и помощи тем, кто в ней нуждается.

Коллеги очень активно приобщаются к собраниям военным, помощи друг другу в сложных ситуациях. Одна из таких историй, когда в 2022 году после увольнения Херсона сотрудники инициировали сбор средств для коллег, находившихся на оккупированных территориях. За три дня нам удалось собрать более 100 тыс. грн для закупки продуктов, средств гигиены и вещей первой потребности. Руководство банка оценило инициативу сотрудников и удвоило эту сумму.

Есть у нас и свои традиции, на которые не повлияла война. Одна из них – проведение Дней донора. Уже больше восьми лет мы активные доноры крови для Одесской областной детской клинической больницы. Также ежегодно сотрудники со всех уголков Украины приобщаются к празднованию Дня вышиванки и Дня государственного флага.

Какие существуют программы для студентов и выпускников? Есть ли общие объекты с профильными вузами? Насколько они эффективны?

Мы много лет сотрудничаем с профильными вузами Одессы, соответствующие договоры и привлекаем студентов на практику. В течение года активно приобщаемся к дням открытых дверей в вузах и колледжах, рассказываем о профессии банкира и возможностях, существующих в «Пивденный». Мы имеем не один пример, когда из студента без опыта у нас вырос отличный специалист. Да, этот путь требует дополнительных усилий и привлечения руководителя и наставника, но мы всегда понимали, что с молодежью нужно работать, ведь это наш кадровый потенциал.

Кроме того, мы хорошо видим и общую картину в сфере высшего образования, понимаем, что настоящий кадровый кризис может быть впереди: с началом войны многие студенты уехали из страны и уже учатся в зарубежных вузах, многие абитуриенты вообще не рассматривают украинские вузы как будущую альма- матер. Поэтому мы понимаем, что бизнес, как настоящий стейкхолдер, должен быть более вовлечен в вопрос функционирования высшего образования, помогать развиваться, совместно работать над улучшением восприятия государственного образования. Без этого может так случиться, что нам не с кем будет восстанавливать страну.

Настоящий кадровый кризис может быть впереди: с началом войны многие студенты уехали из страны и уже учатся в зарубежных вузах, многие абитуриенты вообще не рассматривают украинские вузы как будущую альма-матер.

В наших ближайших планах – запуск совместного проекта с одним из ведущих киевских университетов. Мы планируем создать студенческий хаб – современную площадку, где талантливые студенты смогут общаться с лучшими специалистами банка и представителями реального сектора экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы дать им возможность закрепить теоретические знания на реальных кейсах с реальными специалистами. Это новая для нас инициатива, и это только первый шаг, поэтому мы очень надеемся, что справимся и сможем масштабировать этот опыт и внести свой весомый вклад в развитие государственного образования.

Как выглядит ценностное предложение вашей компании? Что получит работник в течение определенного времени — соцпакет, опыт работы в одной из наиболее продвинутых компаний Украины?

Мы предлагаем, во-первых, официальное трудоустройство с первого дня, рыночный уровень вознаграждения, ежегодный бонус и прозрачные мотивационные программы. Во-вторых, компенсационный пакет «Кафетерий льгот», который позволяет каждому сотруднику выбрать необходимые именно для него опции (медицинское страхование для сотрудников и их родственников, спортзал и т.п.) и материальную помощь в случае повреждения имущества, болезни сотрудника или родственников. В-третьих, интересная работа — решение нетривиальных задач, участие в крупных проектах. В четвертых, карьеру и возможность реализовать свои сильные стороны в одной из сильнейших корпоративных команд страны с топовым портфелем клиентов. И, наконец, возможность гибридной или отдаленной работы, поддержка ментального здоровья — индивидуальные сессии с корпоративными психотерапевтами и бронирование ключевых и критически важных специалистов.

Во время кризисов важным становится общение высшего руководства с персоналом. Как это происходит у вас? Как это влияет на работников?

Открытость руководства, прозрачность коммуникации на всех уровнях, возможность всегда быть услышанным и влиять на общий результат – одна из черт нашей корпоративной культуры. С начала войны мы ввели целый комплекс мероприятий на разных уровнях и площадках.

Усилили общебанковский внутренний телеграмм-канал плюс создали профильные, сфокусированные на потребности отдельных регионов.

Ввели регулярные онлайн-встречи с правлением, в ходе которых каждый работник может задать вопрос и открыто обсудить любую важную тему.

Провели глубинные интервью с руководителями, обнаружили потребности руководителей и команд. По результатам провели обучающие мастер-классы для руководителей о том, как найти ресурс и быть поддержкой и опорой для команды, еще раз напомнили принципы и методики предоставления обратной связи и проведения встреч наедине в текущих условиях.

Запустили проект "Кабинет психолога", направленный на поддержку ментального здоровья. Ввели практику регулярных благодарностей коллегам. Благодаря этому, нам удалось не только удержать, но и улучшить прозрачность, информированность и общий уровень обратной связи в банке.

Многие из ваших коллег сменили гражданскую профессию на военную. Есть ли такие люди в вашей компании? Как вы им помогаете?

Да, часть наших коллег сегодня защищает Украину от врага. Мы ценим вклад каждого защитника и защитницы и гордимся ими. Несмотря на то, что с июля 2022 года выплаты средней зарплаты мобилизованным сотрудникам стали не обязательными, мы продолжаем поддерживать коллег и выплачиваем полное базовое вознаграждение. Они пользуются льготами и компенсационным пакетом, обращаются к психотерапевту, могут оформить медицинское страхование члену своей семьи.

Какие HR-проекты стали ключевыми в компании и почему? Есть ли уникальные проекты на вашем рынке? Какие HR-проекты компания планирует развивать после войны?

Одной из ключевых инициатив стало обновление компенсационного пакета "Кафетерий льгот". Мы внедрили гибкий системный подход и предоставили возможность получить равнозначное предложение для всех сотрудников, в том числе для внутренне перемещенных, мобилизованных за рубежом.

Также мы положили начало инициативе «Ключевой сотрудник» — это уникальная система, позволяющая проявлять сильные стороны и таланты работников, применять их и достигать лучших результатов. Мы помогаем укреплять ключевые компетенции и открывать новые горизонты в социальной среде, жизни и карьере.

Также уделяли внимание и внутренним процессам: реализовали HR-дашборд, полноценную аналитику, позволяющую следить за динамикой HR-метрик, выявлять тренды на ранних стадиях и быстро реагировать на изменения.

В планах внедрение программ по реинтеграции ветеранов и программ по развитию талантов.