Беспрецедентная поддержка экономики государства с учетом военных рисков

Как Укрэксимбанк сохраняет операционную прибыльность и продолжает финансировать стратегические отрасли

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Война – вызов для всей банковской системы. Можно с уверенностью сказать, что большинство банков справились с этим испытанием на прочность. Вместе с тем, после более чем 9 месяцев активных боевых действий возникает вопрос, насколько откровенно банки готовы признавать реальное положение дел в своих балансах. Если в начале войны критически важно было не допустить отток фондирования в краткосрочной перспективе, то сейчас банки тестируют стойкость на длинной дистанции. Докажут ли они эффективность своих бизнес-моделей и способность выполнять обязательства и продолжать работать на рынке?

Крайне важно, как этот тест сдадут государственные банки. Они ведь не только занимают более 50% по объему чистых активов на банковском рынке, но и являются неотъемлемой составляющей общенациональной системы безопасности. Их исключительная роль заключается в финансировании хозяйственной деятельности и обороноспособности страны, а также обеспечении украинцев доступом к банковским услугам. Государство-агрессор еженедельно наносит удары по нашей критической инфраструктуре, планируя оставить украинцев без тепла, света, топлива, важных запасов продовольствия. То есть, когда враг критическую инфраструктуру разрушает, также принадлежащие к ней государственные банки принимают непосредственное участие в ее восстановлении. И то, как обстоят дела у самих банков, напрямую влияет на темпы украинской победы.

В этом контексте показателен пример Укрэксимбанка, который с первых дней полномасштабной агрессии сосредоточился на поддержке финансовой устойчивости государства.

Быстрые управленческие решения

Способность клиентов платить по кредитам сказывается на процентных доходах банков, а резкий рост ожидаемых кредитных убытков значительно усиливает давление на капитал. Поэтому приоритетными задачами для менеджмента Укрэксимбанка явилось сохранение качества активов, контроль за ростом просроченной задолженности, увеличение непроцентных доходов для компенсации негативного влияния кредитного риска, взвешенное администрирование расходов.

По итогам трех кварталов 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Укрэксимбанк увеличил операционную прибыль более чем на 1 млрд грн до 3 млрд грн, нарастил чистый процентный доход на 4% до более 3 млрд грн, а непроцентный доход – на 51% 2 млрд грн.

Крупнейший кредитор украинских предприятий 2022 года

Банк актуализировал свою кредитную политику ввиду военных рисков, но не остановил активные операции и стал крупнейшим кредитором украинских предприятий в 2022 году. Оценив ситуацию, мы практически сразу возобновили выдачу кредитов государственному сектору и бизнесу. В результате за 3 квартала 2022 года Укрэксимбанк увеличил кредитный портфель на сумму более 23 млрд грн (или 30%) с начала 2022 года.

В соответствии с одобренными Правительством «Основными (стратегическими) направлениями деятельности банков государственного сектора на период действия военного положения и послевоенного восстановления экономики», основной задачей Укрэксимбанка является обеспечение финансирование приоритетных отраслей экономики и бесперебойного функционирования предприятий и объектов критической инфраструктуры Это агросектор, экспортно-ориентированные отрасли, топливно-энергетический сектор, а также финансирование критического импорта, инфраструктурных, гуманитарных и социальных проектов.

К тому же у Укрэксимбанка есть мощная компетенция привлечения средств от международных финансовых организаций (МФО) и иностранных партнеров. Поэтому у Укрэксима по-прежнему есть возможность получать «длинные деньги» по программам содействия торговому финансированию от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. На сегодняшний день все программы МФО, которые были введены для клиентов банка в довоенный период, остаются доступными, по некоторым из них увеличены лимиты и ослаблены отдельные финансовые критерии.

Военные риски

Для контроля за качеством кредитного портфеля банк пересмотрел подходы и методы оценки ожидаемых кредитных рисков. Речь идет о более подробной сегментации портфеля и оперативной обработке информации о текущей и прогнозируемой ситуации на фронте, что влияет на финансовое состояние должников и их способность выполнять обязательства перед банком.

Мы провели реклассизацию кредитов в зависимости от того, где находится бизнес заемщика. Определили клиентов, основные активы которых расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях. Учли, есть ли у них другие активы, возможности вести или восстановить операционную деятельность. Оценили риски повреждения имущества на других территориях. По должникам с существенными суммами задолженности - пересмотрели сценарии получения денежных потоков для погашения кредитов при разном ходе событий. Кроме того, было принято решение уменьшить до нуля ожидаемые поступления средств от реализации объектов обеспечения, которые оказались разрушенными во время военных действий.

Относительно прогноза уровня NPL говорить рано, но предвидя возможность ухудшения финансового состояния клиентов, банк не стал ждать цепной реакции неплатежей. Превентивным инструментом для предотвращения накопления просроченной задолженности явилась реструктуризация. Благодаря этому более 80% заемщиков – юридических лиц, у которых не повреждены производственные активы и сохранился стабильный доход, продолжают обслуживать кредиты и платить проценты. Этот показатель значительно улучшился с начала войны. Для клиентов, финансовые возможности ухудшившихся по объективным причинам, мы индивидуально пересматриваем условия кредитования.

Адекватные резервы

Банк будет продолжать обрабатывать информацию для обеспечения адекватной оценки кредитных рисков и формирования необходимого объема резервов для покрытия возможных убытков. Резервирование является сознательным и прогнозируемым шагом банка. Это значительно увеличивает статью расходов, но создает дополнительный запас прочности для защиты средств вкладчиков и кредиторов от вероятного проявления кредитных рисков в условиях войны. Так, за 3 квартала 2022 года, сумма сформированных резервов на покрытие возможных убытков составила 11,2 млрд. грн. В то же время, от операционной деятельности за это время банк получил более 3 млрд грн прибыли. Необходимость формирования дополнительных резервов снижает нормативы капитала банка до уровня меньше нормативных значений НБУ, однако согласно постановлению №23 регулятор сейчас не применяет к банкам меры влияния за нарушение нормативов капитала.

Благодаря проведенным в течение двух последних лет мероприятиям по оптимизации баланса, Укрэксимбанк сегодня операционно прибыльный и сохраняет имеющуюся ресурсную базу с приемлемой стоимостью. Банк будет соблюдать консервативную кредитную политику с акцентом на финансирование обороноспособности страны и стратегически важных отраслей экономики, а его общий кредитный портфель по итогам года составит более 100 миллиардов гривен.

Готовность к любому сценарию

У Укрэксимбанка есть постоянный диалог и объединяет усилия с Национальным банком в его мероприятиях по организации непрерывной деятельности банковской инфраструктуры и организации объединенной сети банков – Power Banking. Государственный банк обеспечил возможность очного и дистанционного обслуживания клиентов при отсутствии электроснабжения и других кризисных ситуациях. Коммуникации банка надежно распределены. В Главном банке, а также в дежурных отделениях создана система гарантированного электроснабжения, объединяющая подвод энергии из городской электросети и собственное автономное питание. Телекоммуникации предоставляются несколькими провайдерами, применяющими разные маршруты построения каналов связи.

На сегодняшний день 25 дежурных подразделений банка полностью оборудованы резервными источниками питания по требованиям НБУ и могут работать в условиях отсутствия электроэнергии. Также для непрерывной работы работников во время воздушной тревоги и безопасности безопасного обслуживания клиентов организованы рабочие места в укрытиях как в Главном Банке, так и в филиалах и отделениях, где это возможно. Очередные подразделения банка обеспечены наличными деньгами, платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, все электронные сервисы по-прежнему круглосуточно доступны дистанционно.

Цифровое ядро внутренней инфраструктуры банка перенесено в облачные сервисы, а для дополнительной надежности развернуты резервные технологические площадки.

Благодаря быстрым подготовленным ответным шагам на российскую агрессию государственный Укрэксимбанк по итогам десяти месяцев полномасштабных военных действий показывает стабильность, операционную доходность, безоговорочную государственную позицию по финансированию украинской экономики в военное время.