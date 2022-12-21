Безпрецедентна підтримка економіки держави зважена на воєнні ризики

Як Укрексімбанк зберігає операційну прибутковість та продовжує фінансувати стратегічні галузі

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Війна - виклик для всієї банківської системи. Можна з упевненістю сказати, що більшість банків пройшли це випробовування на міцність. Разом з тим, після більш ніж 9 місяців активних бойових дій, постає питання, наскільки відверто банки готові визнавати реальний стан справ у своїх балансах. Якщо на початку війни критично важливим було не допустити відтоку фондування у короткостроковій перспективі, то зараз банки тестують стійкість на довгій дистанції. Чи доведуть вони ефективність своїх бізнес-моделей та здатність виконувати зобов’язання і продовжувати працювати на ринку?

Вкрай важливо, як цей тест складуть державні банки. Адже вони не лише займають понад 50% за обсягом чистих активів на банківському ринку, а й є невід’ємною складовою загальнонаціональної системи безпеки. Їх виключна роль полягає у фінансуванні господарської діяльності та обороноздатності країни, а також у забезпеченні українців доступом до банківських послуг. Держава-агресор щотижня завдає ударів по нашій критичній інфраструктурі, плануючи залишити українців без тепла, світла, палива, важливих запасів продовольства. Тобто, коли ворог критичну інфраструктуру руйнує, державні банки, що також належать до неї, беруть безпосередню участь у її відновленні. І те, як ідуть справи у самих банків, напряму впливає на темпи української перемоги.

У цьому контексті показовим є приклад Укрексімбанку, який з перших днів повномасштабної агресії зосередився на підтримці фінансової стійкості держави.

Швидкі управлінські рішення

Спроможність клієнтів сплачувати за кредитами позначається на процентних доходах банків, а різке зростання очікуваних кредитних збитків значно посилює тиск на капітал. Тому пріоритетними завданнями для менеджменту Укрексімбанку стало збереження якості активів, контроль за зростанням простроченої заборгованості, збільшення непроцентних доходів для компенсації негативного впливу кредитного ризику, зважене адміністрування витрат.

За підсумками трьох кварталів 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Укрексімбанк збільшив операційний прибуток більш ніж на 1 млрд грн до 3 млрд грн, наростив чистий процентний дохід на 4% до більш ніж 3 млрд грн, а непроцентний дохід – на 51% до понад 2 млрд грн.

Найбільший кредитор українських підприємств 2022 року

Банк актуалізував свою кредитну політику зважаючи на воєнні ризики, але не зупинив активні операції та став найбільшим кредитором українських підприємств у 2022 році. Оцінивши ситуацію, ми практично відразу відновили видачу кредитів державному сектору та бізнесу. У результаті за 3 квартали 2022 року Укрексімбанк збільшив кредитний портфель на суму понад 23 млрд грн (або +30%) з початку 2022 року.

Відповідно до схвалених Урядом «Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки», основним завданням Укрексімбанку є забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки та безперебійного функціонування підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. Це агросектор, експортно орієнтовані галузі, паливно-енергетичний сектор, а також фінансування критичного імпорту, інфраструктурних, гуманітарних та соціальних проектів.

До того ж, Укрексімбанк має потужну компетенцію залучення коштів від міжнародних фінансових організацій (МФО) та іноземних партнерів. Тому в Укрексімі, як і раніше, є можливість отримувати «довгі гроші» за програмами сприяння торговельному фінансуванню від Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації. На сьогодні всі програми МФО, які були запроваджені для клієнтів банку в довоєнний період, залишаються доступними, за деякими з них збільшено ліміти та послаблено окремі фінансові критерії.

Воєнні ризики

Для контролю якості кредитного портфеля банк переглянув підходи та методи оцінки очікуваних кредитних ризиків. Йдеться про більш детальну сегментацію портфелю та оперативну обробку інформації про поточну та прогнозовану ситуацію на фронті, що впливає на фінансовий стан боржників та їх здатність виконувати зобов'язання перед банком.

Ми провели рекласифікацію кредитів залежно від того, де знаходиться бізнес позичальника. Визначили клієнтів, основні активи яких розташовані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Врахували, чи наявні в них інші активи, можливості вести чи відновити операційну діяльність. Оцінили ризики пошкодження майна на інших територіях. За боржниками із суттєвими сумами заборгованості - переглянули сценарії отримання грошових потоків для погашення кредитів за різного перебігу подій. Крім цього, було ухвалено рішення зменшити до нуля очікувані надходження коштів від реалізації об'єктів забезпечення, які виявилися зруйнованими під час воєнних дій.

Щодо прогнозу рівня NPL говорити зарано, але передбачаючи можливість погіршення фінансового стану клієнтів, банк не став чекати на ланцюгову реакцію неплатежів. Превентивним інструментом для запобігання накопиченню простроченої заборгованості стала реструктуризація. Завдяки цьому більше 80% позичальників – юридичних осіб, у яких не пошкоджені виробничі активи та зберігся стабільний дохід, продовжують обслуговувати кредити та сплачувати відсотки. Цей показник значно покращився з початку війни. Для клієнтів, фінансові можливості яких погіршилися з об'єктивних причин, ми індивідуально переглядаємо умови кредитування.

Адекватні резерви

Банк продовжуватиме опрацьовувати інформацію для забезпечення адекватної оцінки кредитних ризиків та формування необхідного обсягу резервів для покриття можливих збитків. Резервування є свідомим та прогнозованим кроком банку. Це значно збільшує статтю витрат, але створює додатковий запас міцності для захисту коштів вкладників і кредиторів від можливого прояву кредитних ризиків в умовах війни. Так, за 3 квартали 2022 року, сума сформованих резервів на покриття можливих збитків становила 11,2 млрд грн. Водночас від операційної діяльності за цей час банк отримав більше 3 млрд грн прибутку. Необхідність формування додаткових резервів знижує нормативи капіталу банку до рівня меншого за нормативні значення НБУ, проте відповідно до постанови №23, регулятор зараз не застосовує до банків заходи впливу за порушення нормативів капіталу.

Завдяки проведеним протягом двох останніх років заходам з оптимізації балансу, Укрексімбанк сьогодні є операційно прибутковим та зберігає наявну ресурсну базу з прийнятною вартістю. Банк дотримуватиметься консервативної кредитної політики з акцентом на фінансування обороноздатності країни та стратегічно важливих галузей економіки, а його загальний кредитний портфель за підсумками року становитиме більше 100 мільярдів гривень.

Готовність до будь-якого сценарію

Укрексімбанк має постійний діалог та об’єднує зусилля з Національним банком в його заходах з організації безперервної діяльності банківської інфраструктури та організації об’єднаної мережі банків – Power Banking. Державний банк забезпечив можливість очного та дистанційного обслуговування клієнтів за умови відсутності електропостачання та в інших кризових ситуаціях. Комунікації банку надійно розподілені. В Головному банку, а також у чергових відділеннях створено систему гарантованого електропостачання, яка поєднує підведення енергії з міської електромережі та власне автономне живлення. Телекомунікації надаються декількома провайдерами, що застосовують різні маршрути побудови каналів зв’язку.

На сьогодні 25 чергових підрозділів банку повністю обладнані резервними джерелами живлення за вимогами НБУ і можуть працювати в умовах відсутності електроенергії. Також для безперервної роботи працівників під час повітряної тривоги та можливості безпечного обслуговування клієнтів організовано робочі місця в укриттях як в Головному Банку, так і в філіях та відділеннях, де це можливо. Чергові підрозділи банку забезпечені готівкою, платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, всі електронні сервіси, як і раніше, цілодобово доступні дистанційно.

Цифрове ядро внутрішньої інфраструктури банку перенесено до хмарних сервісів, а для додаткової надійності розгорнуті резервні технологічні майданчики.

Завдяки швидким підготовленим крокам у відповідь на російську агресію державний Укрексімбанк за підсумками десяти місяців повномасштабних військових дій показує стабільність, операційну прибутковість, беззаперечну державницьку позицію щодо фінансування української економіки у воєнний час.