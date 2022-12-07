Десятки тисяч українських сімей одержали грошову допомогу від ЮНІСЕФ через проєкт «Спільно», структурований Укрексімбанком

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Державний Укрексімбанк надає свою експертизу і можливості системного банка критичної інфраструктури для структурування фінансового-гуманітарного проєкту ЮНІСЕФ, що значною мірою допомагає зменшити гуманітарну напругу і підтримати тисячі сімей.

Війна спричинила серйозну гуманітарну кризу в Україні. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на кінець жовтня 2022 року кількість внутрішньо переміщених осіб в нашій державі перевищила 6,5 млн осіб. При цьому багато громадян втратили джерело постійного доходу, – роботу, бізнес, – і залишилися без свого майна, яке було пошкоджене або зруйноване. Напевне, у найскрутнішій ситуації опинились багатодітні сім’ї.

Кабінет Міністрів з перших днів війни шукав шляхи, як забезпечити допомогу найвразливішим категоріям населення. У результаті в березні Міністерство соціальної політики та Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) розробили багатоцільову програму гуманітарної підтримки незахищеним сім’ям з дітьми під назвою «Спільно».

Її суть полягає в наданні адресних виплат родинам у кризових умовах. Критерії участі в програмі під час її дії розширювалися, і зараз на грошову підтримку можуть претендувати батьки або опікуни трьох і більше дітей віком до 18 років та родини, в яких є принаймні одна дитина до 18 років з інвалідністю.

Розмір допомоги становить 2220 грн. на кожного члена сім'ї на місяць, але максимум для п'яти осіб. Виплата одноразова, з розрахунку на три місяці. Це означає, що сім'я із трьох осіб отримає загалом близько 20 тис грн, а сім'я із п'яти осіб – 33,3 тис грн.

Згідно з умовами програми, Мінсоцполітики збирає заявки від потенційних отримувачів коштів та передає їх до ЮНІСЕФ, який згодом здійснює грошові виплати.

Але щоб Фонд міг фізично відправляти кошти, йому потрібен був фінансовий партнер серед українських банків для технічного супроводу операцій. А саме, йшлося про те, щоб банк-партнер міг забезпечити структурування фінансування від ЮНІСЕФ, гарантувати надійність та безперебійність виплат безпосередньо на карткові рахунки домогосподарств, які беруть участь в програмі.

Під час відбору претендентів Фонд розглядав на роль такого партнера три банки. Але незважаючи на те, що два з них обслуговують понад половину карткових рахунків фізичних осіб в Україні, ЮНІСЕФ обрав фінансовим партнером у рамках програми «Спільно» Укрексімбанк.

«Фонд довірив саме команді Укрексімбанку впровадити цей проект, оскільки наш банк вибудував із клієнтом довірчі відносини за довгі роки взаємовигідної та плідної співпраці. Ексім відіграє важливу роль у вирішенні найскладніших гуманітарних, економічних, галузевих питань військового часу, як і має це робити державний банк. Кожен проєкт банку зараз є інвестицією у майбутню перемогу і відбудову,», – коментує Олександр Ігнатенко, член правління АТ «Укрексімбанк».

Завданням Укрексімбанку стала реалізація можливості опрацювання великої кількості платежів, які надсилаються з транзитного рахунку ЮНІСЕФ, та зарахування за вказаними реквізитами на рахунки фізичних осіб-отримувачів гуманітарної допомоги. Причому, це було потрібно зробити у максимально стислі терміни.

Проект виявився непростим, оскільки у зв'язку зі значним обсягом заявок процедура виплат вимагала задіяти значні ресурси як з боку Фонду, так і банку для налаштування платіжних сервісів. Крім того, обробка трансакцій відбувається наполовину в «ручному» режимі через велику кількість помилок у зазначених одержувачами реквізитах.

Проте команда Укрексімбанку протягом трьох тижнів оперативно доопрацювала програмне забезпечення та реалізувала технічну можливість переказу коштів з транзитного рахунку ЮНІСЕФ на карткові рахунки одержувачів в інших банках. Функціонал було успішно протестовано і одразу ж введено в експлуатацію, завдяки чому незахищені сім'ї з дітьми почали отримувати кошти вже у квітні. Тобто фактичний старт виплат відбувся менш ніж за місяць після запуску програми «Спільно».

«Якби ми не виправдали очікування клієнта, сотні тисяч українців не змогли б вчасно отримати таку важливу і необхідну їм допомогу. Незважаючи на всі технічні особливості та необхідність постійного доопрацювання з врахуванням вимог чинного законодавства, проект успішно реалізується та на сьогоднішній день обсяг виплат уже становить кілька мільярдів гривень. Тому, наше партнерство із ЮНІСЕФ – доказ того, що Укрексімбанк займає чітку та сильну продержавну позицію, надаючи допомогу у розв'язанні гострих гуманітарних криз», – резюмує Олександр Ігнатенко, член правління АТ «Укрексімбанк».