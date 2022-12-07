Десятки тысяч украинских семей получили денежную помощь от ЮНИСЕФ через проект «Совместно», структурированный Укрэксимбанком

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Государственный Укрэксимбанк предоставляет свою экспертизу и возможности системного банка критической инфраструктуры для структурирования финансово-гуманитарного проекта ЮНИСЕФ, что в значительной степени помогает снизить гуманитарное напряжение и поддержать тысячи семей.

Война повлекла за собой серьезный гуманитарный кризис в Украине. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на конец октября 2022 количество внутренне перемещенных лиц в нашем государстве превысило 6,5 млн человек. При этом многие граждане потеряли источник постоянного дохода – работу, бизнес – и остались без своего имущества, которое было повреждено или разрушено. Наверное, в сложнейшей ситуации оказались многодетные семьи.

Кабинет Министров с первых дней войны искал пути, как обеспечить помощь наиболее уязвимым категориям населения. В марте Министерство социальной политики и Международный чрезвычайный фонд помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) разработали многоцелевую программу гуманитарной поддержки незащищенным семьям с детьми под названием «Совместно».

Ее суть состоит в предоставлении адресных выплат семьям в кризисных условиях. Критерии участия в программе во время ее действия расширялись, и сейчас на денежную поддержку могут претендовать родители или опекуны троих и более детей младше 18 лет и семьи, в которых есть по крайней мере один ребенок до 18 лет с инвалидностью.

Размер пособия составляет 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц, но максимум для пяти человек. Выплата единовременная, в расчете на три месяца. Это означает, что семья из трех человек получит в общей сложности около 20 тыс. грн, а семья из пяти человек – 33,3 тыс. грн.

Согласно условиям программы, Минсоцполитики собирает заявки от потенциальных получателей средств и передает их ЮНИСЕФ, который впоследствии осуществляет денежные выплаты.

Но чтобы Фонд мог физически отправлять средства, ему потребовался финансовый партнер среди украинских банков для технического сопровождения сделок. Речь шла о том, чтобы банк-партнер мог обеспечить структурирование финансирования от ЮНИСЕФ, гарантировать надежность и бесперебойность выплат непосредственно на карточные счета домохозяйств, участвующих в программе.

При отборе претендентов Фонд рассматривал на роль такого партнера три банка. Но, несмотря на то, что два из них обслуживают более половины карточных счетов физических лиц в Украине, ЮНИСЕФ избрал финансовым партнером в рамках программы «Совместно» Укрэксимбанк.

«Фонд доверил именно команде Укрэксимбанка внедрить этот проект, поскольку наш банк выстроил с клиентом доверительные отношения за долгие годы взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Эксим играет важную роль в решении сложнейших гуманитарных, экономических, отраслевых вопросов военного времени, как это должен делать государственный банк. Каждый проект банка сейчас инвестиции в будущую победу и восстановление», – комментирует Александр Игнатенко, член правления АО «Укрэксимбанк».

Задачей Укрэксимбанка стала реализация возможности обработки большого количества платежей, направляемых с транзитного счета ЮНИСЕФ, и зачисление по указанным реквизитам на счета физических лиц-получателей гуманитарной помощи. Причем, это нужно было сделать в максимально сжатые сроки.

Проект оказался непростым, поскольку в связи с большим объемом заявок процедура выплат требовала задействовать значительные ресурсы как со стороны Фонда, так и банка для настройки платежных сервисов. Кроме того, обработка трансакций происходит наполовину в «ручном» режиме из-за большого количества ошибок в указанных получателями реквизитах.

Тем не менее, команда Укрэксимбанка в течение трех недель оперативно доработала программное обеспечение и реализовала техническую возможность перевода средств с транзитного счета ЮНИСЕФ на карточные счета получателей в других банках. Функционал был успешно протестирован и сразу же введен в эксплуатацию, благодаря чему незащищенные семьи с детьми начали получать средства уже в апреле. То есть фактический старт выплат состоялся менее чем через месяц после запуска программы «Совместно».

«Если бы мы не оправдали ожидания клиента, сотни тысяч украинцев не смогли бы вовремя получить столь важную и необходимую им помощь. Несмотря на все технические особенности и необходимость постоянной доработки с учетом требований действующего законодательства, проект успешно реализуется и на сегодняшний день объем выплат составляет несколько миллиардов гривен. Поэтому наше партнерство с ЮНИСЕФ – доказательство того, что Укрэксимбанк занимает четкую и сильную прогосударственную позицию, оказывая помощь в разрешении острых гуманитарных кризисов», – резюмирует Александр Игнатенко, член правления АО «Укрэксимбанк».