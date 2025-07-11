- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Пенсійний фонд розпочав адміністрування соцвиплат: перші 7 млрд гривень вже виплачено
З 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат з державного бюджету передано до Пенсійного фонду України (ПФУ). Станом на 9 липня, всього за кілька днів роботи за новою системою, ПФУ вже профінансував виплату понад 7,18 мільярда гривень на соціальну підтримку для 3,2 мільйона українців.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Кому і скільки виплатили:
- 1,169 млн українців отримали понад 4,2 млрд грн різних видів державної соціальної допомоги.
- Майже 680 тисяч отримувачів житлових субсидій отримали 303,8 млн грн.
- Понад 1,197 млн отримувачів пільг на ЖКП — 863 млн грн.
- 152 тисячі постраждалих на виробництві та їхні сім'ї отримали 1,22 млрд грн щомісячної страхової виплати.
- 3,5 тисячі осіб отримали 11 млн грн на соціальні та медичні послуги у зв'язку з травмами на виробництві.
- На допомогу по тимчасовій втраті працездатності, вагітності та пологах спрямовано 543 млн грн.
Механізм фінансування та гарантії своєчасності
Міністерство нагадує, що відповідно до постанови Уряду № 695, Пенсійний Фонд щомісяця до 8 числа розраховує суми соціальної допомоги та формує потребу в бюджетних коштах. Далі процес відбувається за таким алгоритмом:
- ПФУ протягом двох днів подає потребу в бюджетних коштах до Міністерства соціальної політики.
- Мінсоцполітики, своєю чергою, передає документи до Державної казначейської служби.
- Казначейство протягом кількох днів перераховує кошти на рахунки ПФУ для подальшого спрямування отримувачам.
Усі органи діють у межах встановленого Урядом регламенту, що гарантує вчасні виплати. У державному бюджеті передбачено достатньо коштів, а відомості передаються своєчасно.
Які види допомоги має призначати і виплачувати Пенсійний фонд:
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги на догляд;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Нагадаємо, ПФУ відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за червень 2025 року, на які було спрямовано 67,8 млрд гривень.