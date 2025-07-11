Пенсійний фонд розпочав адміністрування соцвиплат: перші 7 млрд гривень вже виплачено

З 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат з державного бюджету передано до Пенсійного фонду України (ПФУ). Станом на 9 липня, всього за кілька днів роботи за новою системою, ПФУ вже профінансував виплату понад 7,18 мільярда гривень на соціальну підтримку для 3,2 мільйона українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Кому і скільки виплатили:

1,169 млн українців отримали понад 4,2 млрд грн різних видів державної соціальної допомоги.

отримали понад різних видів державної соціальної допомоги. Майже 680 тисяч отримувачів житлових субсидій отримали 303,8 млн грн .

отримали . Понад 1,197 млн отримувачів пільг на ЖКП — 863 млн грн .

— . 152 тисячі постраждалих на виробництві та їхні сім'ї отримали 1,22 млрд грн щомісячної страхової виплати.

та їхні сім'ї отримали щомісячної страхової виплати. 3,5 тисячі осіб отримали 11 млн грн на соціальні та медичні послуги у зв'язку з травмами на виробництві.

отримали на соціальні та медичні послуги у зв'язку з травмами на виробництві. На допомогу по тимчасовій втраті працездатності, вагітності та пологах спрямовано 543 млн грн.

Механізм фінансування та гарантії своєчасності

Міністерство нагадує, що відповідно до постанови Уряду № 695, Пенсійний Фонд щомісяця до 8 числа розраховує суми соціальної допомоги та формує потребу в бюджетних коштах. Далі процес відбувається за таким алгоритмом:

ПФУ протягом двох днів подає потребу в бюджетних коштах до Міністерства соціальної політики. Мінсоцполітики, своєю чергою, передає документи до Державної казначейської служби. Казначейство протягом кількох днів перераховує кошти на рахунки ПФУ для подальшого спрямування отримувачам.

Усі органи діють у межах встановленого Урядом регламенту, що гарантує вчасні виплати. У державному бюджеті передбачено достатньо коштів, а відомості передаються своєчасно.

Які види допомоги має призначати і виплачувати Пенсійний фонд:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Нагадаємо, ПФУ відзвітував про повне фінансування пенсійних виплат за червень 2025 року, на які було спрямовано 67,8 млрд гривень.