Пенсионный фонд начал администрирование соцвыплат: первые 7 млрд гривен уже выплачены

С 1 июля администрирование социальных выплат из государственного бюджета передано в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 9 июля, всего за несколько дней работы по новой системе ПФУ уже профинансировал выплату более 7,18 миллиарда гривен на социальную поддержку для 3,2 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минсоцполитики.

Кому и сколько выплатили:

1,169 млн украинцев получили более 4,2 млрд грн разных видов государственной социальной помощи.

получили более разных видов государственной социальной помощи. Почти 680 тысяч получателей жилищных субсидий получили 303,8 млн грн .

получили . Более 1,197 млн получателей льгот на ЖКУ - 863 млн грн .

- . 152 тысяч пострадавших на производстве и их семьи получили 1,22 млрд грн ежемесячной страховой выплаты.

и их семьи получили ежемесячной страховой выплаты. 3,5 тысяч человек получили 11 млн грн на социальные и медицинские услуги в связи с травмами на производстве.

получили на социальные и медицинские услуги в связи с травмами на производстве. На пособие по временной потере трудоспособности, беременности и родам направлено 543 млн грн .

Механизм финансирования и гарантии своевременности

Министерство напоминает, что согласно постановлению правительства № 695, Пенсионный Фонд ежемесячно до 8 числа рассчитывает суммы социальной помощи и формирует потребность в бюджетных средствах. Далее процесс происходит по следующему алгоритму:

ПФУ в течение двух дней подает потребность в бюджетных средствах в Министерство социальной политики. Минсоцполитики, в свою очередь, передает документы в Государственную казначейскую службу. Казначейство в течение нескольких дней перечисляет средства на счета ПФУ для дальнейшего направления получателям.

Все органы действуют в пределах установленного правительством регламента, гарантирующего своевременные выплаты. В государственном бюджете предусмотрено достаточно средств, а сведения передаются своевременно.

Какие виды помощи должен назначать и выплачивать Пенсионный фонд:

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи по уходу;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;

пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Напомним, ПФУ отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июнь 2025 года, на которые было направлено 67,8 млрд гривен.