Держдеп США розпочав масові звільнення: попередження отримали понад 1300 співробітників

Державний департамент США з 11 липня розпочав масові звільнення працівників. Це відбувається відповідно до плану реорганізації, який адміністрація Дональда Трампа оприлюднила раніше цього року.

Як пише Delo.ua, про це на умовах анонімності розповів співробітник Держдепу у коментарі Associated Press.

За його словами, відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США.

Масштабні скорочення в Держдепартаменті США

Згідно з внутрішнім повідомленням Associated Press, співробітників іноземних служб, яких стосується це рішення, негайно відправлять у 120-денну адміністративну відпустку, після чого вони офіційно втратять роботу. Для більшості державних службовців термін звільнення становить 60 днів.

У повідомленні зазначено, що реорганізація відомства спрямована на оптимізацію внутрішніх операцій та зосередження на дипломатичних пріоритетах. Скорочення штату торкнеться непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових офісів, а також тих, де можна підвищити ефективність через централізацію чи консолідацію функцій та обов’язків.

Реакція на рішення

Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці схвалили це рішення як давно назріле і необхідне для того, щоб зробити Держдеп більш компактним і ефективним.

Водночас скорочення були різко розкритиковані нинішніми і колишніми дипломатами, які заявляють, що це послабить вплив США і їхню здатність протистояти наявним і новим загрозам за кордоном.

Скорочення бюджету Держдепу

Нагадаємо, в травні адміністрація Трампа запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 мільярди доларів наступного року, що дозволить виключити понад п'яту частину невійськових витрат, за винятком обов'язкових програм пільг.

Пізніше обговорювалося можливе звернення адміністрації Трампа до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.

У проєкті бюджету США на 2026 фінансовий рік, з яким ознайомилось Politico, фінансування Держдепу та USAID становить 28,4 мільярда доларів – у порівнянні з 54,4 мільярда доларів нині.