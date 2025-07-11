Госдеп США начал массовые увольнения: предупреждения получили более 1300 сотрудников

Государственный департамент США с 11 июля начал массовые увольнения работников. Это происходит в соответствии с планом реорганизации, который администрация Дональда Трампа обнародовала ранее в этом году.

Как пишет Delo.ua, об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник Госдепа в комментарии Associated Press.

По его словам, ведомство начало рассылать сообщения об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США.

Масштабные сокращения в Госдепартаменте США

Согласно внутреннему сообщению Associated Press, сотрудников иностранных служб, которых касается это решение, немедленно отправят в 120-дневный административный отпуск, после чего они официально потеряют работу. Для большинства государственных служащих срок увольнения составляет 60 дней.

В сообщении говорится, что реорганизация ведомства направлена на оптимизацию внутренних операций и сосредоточение на дипломатических приоритетах. Сокращение штата коснется непрофильных функций, дублирующих или избыточных офисов, а также тех, где можно повысить эффективность через централизацию или консолидацию функций и обязанностей.

Реакция на решение

Трамп, госсекретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы одобрили это решение как давно назревшее и необходимое для того, чтобы сделать Госдеп более компактным и эффективным.

В то же время, сокращения были резко раскритикованы нынешними и бывшими дипломатами, которые заявляют, что это ослабит влияние США и их способность противостоять имеющимся и новым угрозам за рубежом.

Сокращение бюджета Госдепа

Напомним, в мае администрация Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 миллиарда долларов в следующем году, что позволит исключить более пятой части невоенных расходов, за исключением обязательных программ льгот.

Позже обсуждалось возможное обращение администрации Трампа к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.

В проекте бюджета США на 2026 финансовый год, с которым ознакомилось Politico, финансирование Госдепа и USAID составляет 28,4 миллиарда долларов – по сравнению с 54,4 миллиарда долларов.