США ликвидируют USAID: что изменится во внешней политике и финансировании

Администрация Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) с 1 июля. Иностранная помощь, отвечающая американским национальным интересам, будет в дальнейшем администрироваться Госдепартаментом. В Белом доме заявили, что USAID утратила эффективность и подотчетность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение государственного секретаря США Марко Рубио на платформе Substack.

Иностранная помощь – под контроль: США закрывают USAID

USAID десятилетиями получало большой бюджет для усиления влияния США в мире и поддержания экономического развития, но в большинстве своем не достигало существенных результатов. Помощь часто не приносила взаимной поддержки, а нестабильность и антиамериканские настроения росли. Значительная часть уходила на содержание многочисленных неправительственных организаций, руководители которых жили роскошно, тогда как получатели помощи оставались в затруднении, подчеркнул Рубио.

При администрации Трампа с 1 июля USAID прекращает оказывать иностранную помощь.

Программы, отвечающие американским интересам, перейдут в Госдепартамент, где они будут реализовываться эффективнее и прозрачнее. В то же время США сохраняют обязательства по гуманитарной помощи и развитию, ориентированной на национальные интересы.

USAID ранее ориентировался больше на международные организации и неправительственные структуры, чем на американских налогоплательщиков и президента, избранного для защиты их интересов. Программы агентства часто представлялись как благотворительность, а не инструментом внешней политики США для продвижения национальных интересов. Часто эти программы поддерживали идеи и группы, антиамериканские или сотрудничавшие с геополитическими соперниками, отмечает Рубио.

"Сейчас это меняется — вместо рассеянных программ с разными логотипами помощь будет четко обозначена американским флагом, чтобы получатели знали: это инвестиции от американского народа, а не просто пожертвование от неизвестных организаций", — заявил он.

От благотворительности к целенаправленным инвестициям

Модель помощи на основе благотворительности провалилась из-за зависимости развивающихся стран от внешней поддержки. Эти страны стремятся к инвестициям для устойчивого развития, а не просто помощи, отметил Рубио.

"Американцы не должны финансировать неэффективные правительства. В дальнейшем помощь будет целенаправленной, временной и ориентированной на страны, готовые развиваться самостоятельно", — заявил он.

Ресурсы будут направляться в поддержку частного сектора, включая американские компании. Уже происходит консолидация финансирования, упрощение процедур и внедрение новых критериев эффективности, чтобы программы лучше отвечали интересам США и потребностям партнеров.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки USAID, которые приостановлены, и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.