США ліквідують USAID: що зміниться у зовнішній політиці та фінансуванні

Адміністрація Трампа оголосила про закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня. Іноземна допомога, яка відповідатиме американським національним інтересам, надалі адмініструватиметься Держдепартаментом. У Білому домі заявили, що USAID втратило ефективність та підзвітність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення державного секретаря США Марко Рубіо на платформі Substack.

Іноземна допомога - під контроль: США закривають USAID

USAID десятиліттями отримувало великий бюджет для посилення впливу США у світі та підтримки економічного розвитку, але здебільшого не досягало суттєвих результатів. Допомога часто не приносила взаємної підтримки, а нестабільність і антиамериканські настрої зростали. Значна частина коштів йшла на утримання численних неурядових організацій, керівники яких жили розкішно, тоді як отримувачі допомоги залишалися у скруті, наголосив Рубіо.

За адміністрації Трампа з 1 липня USAID припиняє надавати іноземну допомогу.

Програми, що відповідають американським інтересам, перейдуть до Держдепартаменту, де їх реалізовуватимуть ефективніше та прозоріше. Водночас США зберігають зобов’язання щодо гуманітарної допомоги та розвитку, орієнтованої на національні інтереси.

USAID раніше орієнтувався більше на міжнародні організації та неурядові структури, ніж на американських платників податків і президента, обраного для захисту їхніх інтересів. Програми агентства часто подавалися як благодійність, а не як інструмент зовнішньої політики США для просування національних інтересів. Часто ці програми підтримували ідеї та групи, які були антиамериканськими або співпрацювали з геополітичними суперниками, наголошує Рубіо.

"Зараз це змінюється — замість розпорошених програм із різними логотипами допомога буде чітко позначена американським прапором, щоб отримувачі знали: це інвестиції від американського народу, а не просто пожертва від невідомих організацій", - заявив він.

Від благодійності до цілеспрямованих інвестицій

Модель допомоги на основі благодійності провалилася через залежність країн, що розвиваються, від зовнішньої підтримки. Ці країни прагнуть інвестицій для сталого розвитку, а не просто допомоги, зауважив Рубіо.

"Американці не повинні фінансувати неефективні уряди. Надалі допомога буде цілеспрямованою, тимчасовою та орієнтованою на країни, які готові розвиватися самостійно", - заявив він.

Ресурси спрямовуватимуть на підтримку приватного сектору, включно з американськими компаніями. Вже відбувається консолідація фінансування, спрощення процедур та впровадження нових критеріїв ефективності, щоб програми краще відповідали інтересам США та потребам партнерів.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.