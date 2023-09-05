COMINBANK в ТОП-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала

30 августа 2023 г. Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) во второй раз обнародовало информационно-аналитическое исследование стабильности банковского сектора Украины, в котором были собраны результаты диагностического обследования банковской системы, основных трендов и тенденций, которые могут существенно влиять на развитие банковской системы Украины.

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По данным исследования в ТОП-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала вошли такие финучреждения, как УКРСИББАНК (группа BNP Paribas, Франция), Дойче Банк ДБУ (Deutsche Bank, Германия), ИНГ БАНК (ING Group, Нидерланды), КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК (Credit Agricole Group, Франция), СИТИБАНК (Citigroup, США), КОМИНБАНК (акционер из Великобритании, Стефан Пол Пинтер) и другие. Аналитики добавляют, что у банков из этого списка также имелся значительный уровень внешней поддержки от акционеров.

Позицию COMINBANK (АО «КОМИНБАНК») в данном рейтинге прокомментировала Глава Правления Банка, Татьяна Владимировна Путинцева:

«В декабре наш банк отметит юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Символично, что сейчас мы входим в ТОП-30 крупнейших банков страны по уровню активов, а сегодня также попали в ТОП-30 банков с наибольшей адекватностью регулятивного капитала. Каждое из этих достижений является свидетельством несокрушимости украинского народа, заслуженным признанием труда и усилий специалистов Коминбанк, а также сверхмощной работы всего финансового сектора государства в формате 24/7. На 18-м месяце широкомасштабной российской агрессии нам отрадно подтвердить то, что уровень обеспечения капиталом банковской системы Украины вырос, как и уровень обеспечения банков ликвидностью. Именно так, каждый на своем фронте, приближаем победу общими усилиями!».

В исследовании отмечается, что совокупный регулятивный капитал банков в Украине начал непрерывный рост с октября 2022: с тех пор и до 01.07.2023 он вырос на 28% до 251,5 млрд грн. Эта тенденция связана с ростом доходности банков, в частности из-за высокого уровня ставок по депозитным сертификатам НБУ и ОВГЗ.

Текущее состояние банковской системы эксперты РА "Стандарт-Рейтинг" оценили положительно, поскольку вместе с увеличением доходности вырос уровень платежеспособности и защищённости банков.

С полной версией Отчёта о стабильности банковского сектора от РА "Стандарт-Рейтинг" можно ознакомиться по ссылке.



