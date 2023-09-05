COMINBANK увійшов до ТОП-30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу

30 серпня 2023 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) вже вдруге оприлюднило інформаційно-аналітичне дослідження стабільності банківського сектору України, в якому були зібрані результати діагностичного обстеження банківської системи, основних трендів та тенденцій, які можуть суттєво впливати на розвиток банківської системи України.

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За даними дослідження до ТОП-30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу відносяться такі фінустанови, як УКРСИББАНК (група BNP Paribas, Франція), Дойче Банк ДБУ (Deutsche Bank, Німеччина), ІНГ БАНК (ING Group, Нідерланди), КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (Credit Agricole Group, Франція), СІТІБАНК (Citigroup, США), КОМІНБАНК (акціонер з Великобританії, Стефан Пол Пінтер) та інші. Аналітики додають, що банки з цього переліку також мали значний рівень зовнішньої підтримки від акціонерів.

Позицію COMINBANK (АТ «КОМІНБАНК») у даному рейтингу прокоментувала очільниця Банку, Тетяна Володимирівна Путінцева:

«В грудні наш банк відзначатиме ювілей – 30 років роботи на ринку України. Символічно, що зараз ми входимо до ТОП-30 найбільших банків країни за рівнем активів, а сьогодні також потрапили до ТОП-30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу. Кожен із цих здобутків є свідченням незламності українського народу, заслуженим визнанням праці та зусиль фахівців Комінбанку, а також надпотужної роботи всього фінансового сектору держави у форматі 24/7. На 18-му місяці широкомасштабної російської агресії нам втішно засвідчити, що рівень забезпечення капіталом банківської системи України виріс, як і рівень забезпечення банків ліквідністю. Саме так, кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу спільними зусиллями!».

У дослідженні зазначається, що сукупний регулятивний капітал банків в Україні почав безперервне зростання з жовтня 2022 року: з того часу і до 01.07.2023 року він виріс на 28% до 251,5 млрд грн. Ця тенденція пов’язана зі зростанням прибутковості банків, зокрема через високий рівень ставок за депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

Такий стан банківської системи експерти РА «Стандарт-Рейтинг» оцінили позитивно, оскільки разом зі збільшенням прибутковості виріс і рівень платоспроможності та захищеності банків.

З повною версією Звіту про стабільність банківського сектору від РА «Стандарт-Рейтинг» можна ознайомитися за посиланням:

https://standard-rating.biz/rus/products_research_diagnostika-stabilnosti-bankivskogo-sektoru-ukraini-za-1-she-pivrichchya-2023-roku/