DDOS-атака на Monobank: украинские спецслужбы предложили помощь

Monobank уже третий день испытывает масштабную DDOS-атаки, которая привела к 5,5 миллиарда запросов на сервис. В борьбе с атакой принимают участие специалисты AWS (Amazon Web Services), также свою помощь предлагают украинские спецслужбы. Об этом сообщил соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба тоже нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – написал Олег Гороховский.

Напомним, 16 августа в Monobank сообщили о масштабной DDOS-атаке на свои системы, которая генерирует миллиард запросов за три часа. В своем обращении банк отметил, что активно контролирует ситуацию и борется с атакой.



"Мы держим ситуацию под контролем, попивая кофе с пончиками", — говорилось в сообщении банка.

На следующий день, 17 августа, Олег Гороховский сообщил о продлении масштабной кибератаки на Monobank. Атака, которая была временно остановлена в 22:30 вчера, возобновилась в 03:15 утра, и через два дня уже зафиксировано почти 3 миллиарда запросов.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать собрание. Пойдите и задонайте на ВСУ, во зло этой нечисти", — добавил соучредитель Мonobank.

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