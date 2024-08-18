DDOS-атака на Monobank: українські спецслужби запропонували допомогу

Monobank вже третій день зазнає масштабної DDOS-атаки, яка призвела до 5,5 мільярда запитів на сервіс. У боротьбі з атакою беруть участь фахівці AWS (Amazon Web Services) також свою допомогу пропонують українські спецслужби. Про це повідомив співзасновник Мonobank Олег Гороховський.

"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо! До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав Олег Гороховський.

Нагадаємо 16 серпня у Monobank повідомили про масштабну DDOS-атаку на свої системи, яка генерує мільярд запитів за три години. У своєму зверненні банк зазначив, що активно контролює ситуацію та бореться з атакою.



"Ми тримаємо ситуацію під контролем, попиваючи каву з пончиками," — йшлось у повідомленні банку.

Наступного дня, 17 серпня, Олег Гороховський повідомив про продовження масштабної кібератаки на Monobank. Атака, яка була тимчасово зупинена о 22:30 вчора, відновилася о 03:15 ранку, і за два дні вже зафіксовано майже 3 мільярди запитів.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", - додав співзасновник Мonobank.

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