Елена Соседка: реестр требований кредиторов банка "Конкорд" Фонд гарантирования должен утвердить до 4 сентября

Реестр акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" должен быть сформирован и утвержден до 4 сентября. Об этом на своей странице в Facebook напомнила кредиторам банка его совладелица Елена Соседка, передает УНН.

"Друзья, поздравляю! Должна напомнить кое-что важное. Реестр акцептованных требований кредиторов "Конкорда" будет сформирован и утвержден до 4 сентября. Кстати, учитывая военное положение, формирование этого реестра ведется на основании балансовых данных в размере остатков на счетах контрагентов на дату начала процедуры ликвидации банка, то есть на 1 августа", - сообщила Елена Соседка.

После 4 сентября информация о формировании реестра и его утверждении будет обнародована на сайтах Фонда гарантирования вкладов и АО "АКБ "Конкорд".

"Чтобы узнать информацию о включении в перечень (реестр) акцептованных требований кредиторов банка и уточнить размер своих кредиторских требований, вы, друзья, сможете, обратившись на "горячую линию" Фонда", - отметила Елена Соседка.

Она напомнила кредиторам об их праве в случае несогласия с акцептованной ФГВФЛ суммой требований обратиться в фонд. Кроме того, кредиторы должны подать либо по электронному адресу фонда, либо, собственно, по почтовому адресу банка "Конкорд", заявление о признании суммы требований с реквизитами банковского счета, открытого в действующем (платежеспособном) банке.

В свою очередь, совладелица банка Юлия Соседка подчеркнула, что верит в прозрачность процедуры проведения выплат и обещала и в дальнейшем проводить информирование всех заинтересованных сторон об этапах процедуры ликвидации "Конкорда".

"Мы искренне верим, что все процедуры, связанные с выплатами после вывода банка с рынка, пройдут быстро, прозрачно и в соответствии с законом. Пользуясь случаем, скажу, что мне досадно, что вынуждена информировать Вас, наших друзей и партнеров о том, как вам действовать после ликвидации банка. Но информирование – именно то, чем мы сейчас можем Вам помочь", - написала Юлия Соседка в Facebook.

Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "Конкорд" с 1 августа 2023 года.

29 августа Фонд гарантирования сообщил, что вкладчики АО "АКБ "Конкорд" уже получили почти 374 млн грн, что составляет 58% от общей суммы гарантированных им выплат.