Гонка за клиентом: как банки усиливают сервис для физлиц и предпринимателей

Банки обостряют конкуренцию за клиентов, пытаясь нарастить сети отделений и развить ключевые сервисы, одинаково важные для физлиц и предпринимателей.

Борьба банков за клиентов, количество которых значительно сократилось из-за войны войны, стремительно растет вместе с соответствующими расходами.

Согласно данным НБУ, в 2023 году банки нарастили расходы на рекламу и маркетинг почти вдвое – почти до 1 млрд грн. Почти четверть этой суммы потратил ПУМБ – 226 млн. грн. Это почти втрое больше, чем было потрачено этим банком в 2022 году. Для сравнения: в прошлом году Приватбанк потратил на рекламу и маркетинг 108 млн грн, а Универсал Банк ( monobank) – 71 млн грн, Таскомбанк – 43 млн грн.

IT в фаворе

Для украинских банков представители IT отрасли остаются желанными клиентами. Причем и в качестве физлиц, и в качестве ФЛП или работников компаний, взятых на обслуживание. Причем погоня за такой клиентурой ставит перед банками определенные требования — широкое присутствие, развитый онлайн-банкинг и сервисы платежных систем, качественные карточные продукты, компетенции в расчетах с зарубежными контрагентами, сервисы для ФЛП и т.д.

Внутренняя экспансия

В 2023 году финучреждения значительно сбавили темпы сокращения собственных сетей отделений, понимая, что присутствие в оффлайне все же важно. Так, согласно официальным данным НБУ, за прошлый год региональная сеть уменьшилась всего на 200 отделений. Для сравнения: в 2022 г. сеть похудела на около 1300 офисов. Даже в «довоенном» 2021 году было сокращено больше – 450 отделений.

Следует отметить, что прошлогоднее сокращение произошло в основном из-за банкротства банков. Таких – четыре: Форвард, Айбокс, Конкорд и Укрбудинвестбанк. Суммарно они оперировали 150 офисами.

Всего к началу 2024 года Нацбанк насчитал 5138 действующих банковских отделений.

Вместе с тем регулятор дополнил статистику перечнем подразделений, работа которых временно приостановлена. На начало года речь идет о 869 офисах, львиная доля которых, а именно 600, принадлежат Сбербанку. В основном такие отделения расположены на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

20 банков на протяжении прошлого года открыли хотя бы одно новое отделение! Наиболее активно сеть наращивал небольшой Асвио Банк, приросший на 36 офисов и на начало 2024 года располагавший 44 отделениями.

На несколько единиц свои сети прирастили Таскомбанк Сергея Тигипко и Кредит Днепр Александра Ярославского. 19 отделений приплюсовал Кристалбанк, что позволило ему увеличить сеть вдвое – до 40 офисов. Практика свидетельствует: нередко существующие банки перекупают обанкротившиеся отделения банков.

Карточки – за границу

из-за войны миллионы украинцев до сих пор остаются за границей. Многие все еще являются активными клиентами украинских банков.

Со временем сроки действия карточек истекают. Некоторые банки предлагают открыть виртуальную карту. Но по разным причинам этого всегда достаточно, нужен физический пластик. Раньше для того, чтобы получить новую карточку, в большинстве случаев нужно было посетить отделение банка, а значит – пришлось бы вернуться в Украину.

В прошлом году сразу несколько украинских банков организовали отправку своих карт за границу. В настоящее время это делают, в частности, ПриватБанк; monobank; Смысл Банк; Кредобанк; ПУМБ и Райффайзен Банк.

В зависимости от банка отправить карту можно в разных странах. К примеру, Приват отправляет только в 6 стран. В то время как Смысл и mono готовы отправить в любую точку мира. Но если первый делает это бесплатно до конца текущего 2024 года, другие игроки просят комиссию, которая составляет от 300 до 1000 грн.

Страна красивых долларов

Летом прошлого года на финансовом рынке возникла довольно неожиданная проблема, которая в первую очередь затронула платежеспособные банковские клиенты, имеющие устойчивый высокий доход, в том числе и долларовый. Речь идет об наличном обмене валют. Традиционно «зеленые» наличные доллары вдруг стали отличать по возрасту. Старые «белые» купюры стали нежелательными как для физлиц, так и участников рынка (банков и обменников). Зато все начали гоняться за новыми – «синими» купюрами. Это при том, что за границей такой проблемы не наблюдалось. Все доллары США, выпущенные после 1914 г., остаются платежными средствами. ФРС не вводила ограничения на расчеты такими банкнотами. Их выводят из обращения постепенно, заменяя более новыми купюрами после того, как старые попадают в американские банки.

Среди причин такого ажиотажа называется враждебное ИПСО: кто-то бросил слухи о том, что банкноты доллара старого образца прекратят принимать. Поэтому многие украинцы, для которых раньше не было разницы, решили избавиться от старых банкнот и обзаводиться только новыми. Как следствие, все обменники и отделения банков завалили старыми (белыми) долларами, которые никто не покупал. Новые «синие» доллары даже стали продавать по более высокому курсу! Даже Приватбанк на время приостанавливал прием долларов через свои терминалы.

После вмешательства НБУ со временем ажиотаж немного утих, но доллары до сих пор не зеленые, а синие или белые.